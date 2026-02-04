ティアック <6803> [東証Ｓ] が2月4日後場(15:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1億円→4億円(前期は8100万円)に4.0倍上方修正し、増益率が23.5％増→4.9倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の3億0200万円→6億0200万円(前年同期は4億2500万円)に99.3％増額し、一転して41.6％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日公表いたしました「【開示事項の経過】連結孫会社の清算に伴う利益（個別開示項目）の計上（国際会計基準）に関するお知らせ」の通り、連結孫会社の清算に伴う利益が発生する一方、情報機器事業において一部大口案件の導入が先送りになった影響に加えて、最新の為替相場の動向を考慮した結果、2025年５月14日に公表いたしました2026年３月期の連結業績予想を修正いたします。＜業績等の予想に関する注意事項＞※上記の予想は、現時点で得られた情報に基づいて作成したものであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異なる結果となる可能性があります。

