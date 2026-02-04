あらぬ噂を流され、結婚!?患者の猛烈アタックに看護学生ズッキュン！→結婚したら地獄が待っていた【作者に聞く】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった…義母が強烈すぎる」「先が気になって読み進めてしまった」「こっ怖い…」「(夫について)つまらない男」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■絶対に負けられない戦い！負けず嫌いの作者が毒義母と向き合う
本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者のかづさんの実体験。看護学生だったかづさんは、病院実習中に出会った男性とお付き合いすることになる。しかし、2人の結婚に猛反対する毒義母が現れ、大困惑!!かづさんは義母をどのように攻略したのか…!?
自分のことを自他ともに認める負けず嫌い、と言うかづさん。前向きに義母や夫と向き合っていけた理由について「絶対に負けられない戦いがそこにあったんですよ(笑)」と語る。「何をやっても粗探しや文句しか言わない嫁イビリが生き甲斐の姑に、自分大好きな夫が相手なので、『じゃあ文句を一切言えないようにやってやろうじゃないか！』と思うわけです。そして当時は今のようにいろいろと保護や助成や給付がなかった時代ですから、離婚した場合、子供は姑に取られると思っていました。そうなれば、必ずや姑は『母親は子供を捨てて行った』だの、『ろくでもない母親だった』だのと子供を洗脳するに決まってる」と壮絶な当時を振り返る。
漫画を担当している赤星たみこ先生に、ストーリーを読んだ際の感想を聞くと「義母のキャラの濃さに本当に度肝を抜かれました。文章のリアリティがすごくて『本当にこんな人いるんだ！』と。そしてこれをどうやって絵にしたらいいか…」「人間の愚かさや厭らしさを美しい外見で出すほうが凄みがあるな、と思いました」と、特に義母をどのように描くのか悩んだ様子が伺える。
どんな苦境にも立ち向かい、壮絶な人生を生き抜いてきたかづさんの行動力と人間力は、令和の時代でも、参考になることが多いはずだ。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
