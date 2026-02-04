¡Úºå¿À¡Û»øÁÈ¤¬°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Îý½¬ÊýË¡¤Çµ»½Ñ¥¢¥Ã¥×¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¼éÈ÷Îý½¬¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¡×
WBC³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È30Æü¤òÀÚ¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
WBC½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ï¡¢³°Ìî¤Ç°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Îý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥é¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎºÝ¤Ë¡¢2ÅÙ¿È¤òËÝ¤·¤Æ¤«¤éÊáµåÂÎÀª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÅÙÌÜÀþ¤ò¥Ü¡¼¥ë¤«¤é³°¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îý½¬¡£¤³¤ì¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯WBC½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î·Ú²÷¤Ê¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£¥×¥í¤Ç¤Ï6»î¹ç¤·¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹²¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°æÃ¼(¹°ÏÂ)´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(2·î3ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤òºÆ¹½À®)