ママタレントとして活躍する辻󠄀希美さん（38）、東原亜希さん（43）、加藤夏希さん（40）が、『1周回って知らない話 2時間SP』に出演。過去の挫折や子育てトークを繰り広げました。

今回の『1周回って知らない話 2時間SP』（2月4日午後7時〜9時放送）は“芸能界辞めてやる！過去の挫折大告白SP”と題し、辻󠄀さん、東原さん、加藤さんの子だくさんママたちが登場しました。

20歳のときに杉浦太陽さんと結婚し、出産した辻󠄀さん。当初から世間の心無い声に悩まされてきたといいます。厳しいバッシングを受け続け、「芸能界を辞めようと思ったし、消えたいと思った」と告白しました。

番組では辻󠄀さんたちがなぜ、バッシングに耐えることができたのか？ どうやって芸能界屈指のママタレントとして活躍できるようになったのかなどが明かされます。

また、子だくさんの芸能人ママたちは普段どんな家事や子育てをしているのかなど、貴重なプライベート映像も公開されます。

■観月ありさ、瀬戸朝香に質問「辞めたいと思ったことは？」

そして、芸能生活45年の観月ありささん（49）、芸能生活34年の瀬戸朝香さん（49）が登場。

同い年で10代の頃から第一線で活躍し、約30年前に共演して以来の仲良しだという2人に、“長い芸能生活、辞めたいと思ったことはあったの？”という疑問を投げかけると、観月さんは「何度も女優を辞めようと思いました」、瀬戸さんも「上京して半年で辞めようと思いました」と回答しました。

順風満帆に見える芸能生活の裏で何があったのか？ 懐かしの秘蔵映像とともに2人の知られざる苦悩と挫折、それを乗り越えてつかんだ活躍の真相に迫ります。

さらに、番組恒例の高嶋ちさ子さんファミリーに密着。ちさ子さんの姉･未知子さんがモデルデビューします。

さかのぼること2年前、人気セレクトショップ『BEAMS』の全面協力のもと、未知子さんプロデュースの服などを商品化するプロジェクトがスタート。BEAMSチームからの未知子さんへのモデルオファーの打診を経て今回、ついにモデルデビューを果たす様子が公開されます。