タレントのミッツ・マングローブ（50）が3日放送のMBSラジオ「松井愛のすこ〜し愛して MORE」（月〜金曜後2・00）に出演。盟友マツコ・デラックス（53）が意外すぎる人と似ていると指摘した。

この日は、ミッツがおすすめのライブ音源を紹介。「2月4日に誕生日なんです、60歳を迎える」歌手だと説明。「小泉今日子さん、丙午」と明かし、キョンキョンの2022年、デビュー40周年ライブ音源をオンエアした。

「キョンキョンとの直接の接点は？」と、同局・松井愛アナウンサーに問われると、「マツコ・デラックスを介して」と返答。キョンキョンとマツコの関係性について「すごい仲良いし、なんか最近顔も似てるよね、あの2人」と語った。

さらりと言ったひと言で「顔似てる…!?エエ！？」と松井アナを驚がくさせたが、ミッツは「似てんのよ！よーく見て、ほんとに！」と主張。「昨日もマツコさんとその話をしてたんだけど。“やめなさいよ、アンタ！よそで言うんうじゃないわよ!?”って言われたんだけど」と明かした。

「キョンキョンがちょっとマツコさんに似てきてんの。それも“絶対言うな！”って言われたんだけど」と笑い、「それを言うと、マツコさんは“やめなさい！失礼よ！”って言いながら、“実はそうなのよ、アタシね、ほんとはキョンキョンなのよ”って。何よ、ほんとはキョンキョンって」とツッコミを入れた。

「ちょっと似てるでしょ？マツコさん美形なのよ、整った顔してるのよ」と強調したが、「苦しいフォロー」と続け笑わせた。「でも夫婦は似てくるって言うじゃない？それくらい仲良いし、もしかしたら何となく考え方も似てるから表情筋とかも似てくるんじゃない？」と適当なことを言い放ち、松井アナを困惑させていた。