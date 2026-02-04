厚生労働省は、病気や加齢で通院が困難な在宅患者を診る病院や診療所に、災害時の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を義務づける方針を固めた。

関係する地域の行政や訪問看護事業者などと協議して、患者の支援や診療を継続する方策を定める。スムーズで迅速な災害対応を図るのが狙い。２０２６年度の診療報酬改定で、施設基準の要件に盛り込む。

対象となるのは、在宅医療の拠点となる在宅療養支援診療所などで全国で計約１万７０００か所ある。施設基準には、在宅の患者からの連絡や往診に２４時間対応するなどの要件がある。

この施設基準に２６年度以降、病院や診療所を新たに開設する場合、ＢＣＰの策定を要件に加え、定期的な見直しも必須とする。既存の病院と診療所には、２７年５月末までに策定させる。

在宅医療を受けている患者は、自力での避難が難しく、市町村に避難計画の作成などが求められている要支援者に当てはまる人が多い。また、人工呼吸器を使用している場合、停電時の避難先や電源の確保方法を把握しておく必要もある。しかし、過去の災害では、在宅患者の状況把握や関係者との情報共有が遅れるケースが指摘されていた。

在宅医療には行政や訪問看護、介護事業者、訪問歯科なども関わるため、厚労省は、こうした地域の関係者との連携を反映したＢＣＰの策定を想定している。

介護事業者には、既にＢＣＰの策定が義務づけられており、在宅医療を担う病院と診療所にも対象を広げることで、災害対応での足並みをそろえる。ＢＣＰを策定しておくことで、早期の患者支援や診療の継続・再開が期待できる。

厚労省研究班が２０年度に在宅医療の病院や診療所のＢＣＰの策定状況を調査したところ、策定済みの病院は３２％、診療所は１１％にとどまっていた。

厚労省は、在宅医療向けのＢＣＰ作成を支援するため、先進事例などを紹介したり、アドバイスしたりする事業も進めている。

◆業務継続計画（ＢＣＰ）＝災害やテロ、感染症などの緊急時に、重要な事業を迅速に立て直す計画。２００１年の米同時テロで作成していた企業が業務を早期に再開し、注目された。国内では１１年の東日本大震災をきっかけに普及し、１７年に災害拠点病院での策定が義務づけられた。Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎの略。