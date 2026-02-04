MLB公式サイトで紹介

米大リーグ・ホワイトソックスに新加入した村上宗隆内野手の進言でクラブハウス内に導入された新アイテムに、昨季までNPBでもプレーした同僚左腕が喜びの声をあげている。

MLB公式に掲載された記事によると、ホワイトソックスは村上からの提案で、ギャランティード・レート・フィールドのホーム側のクラブハウスに温水洗浄便座を設置した。村上が施設を見学した際に、温水洗浄便座がないことに気づいたといい、クリス・ゲッツGMは「それは彼にとって慣れないことであり、私たちは設置することにした。『オーケー、それは新しい要望だ。対応できるよ』という感じだった」と、経緯を明かしている。

この報道はポッドキャストメディア「ジョムボーイメディア」の公式Xなどでも伝えられ、現地ファンの話題を呼んだが、昨季までDeNAでプレーし今季からホワイトソックスに加入したアンソニー・ケイ投手も反応。自身のXで「大ニュース」と喜びの声をあげていた。

村上はヤクルトからポスティングシステムを利用して移籍。2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で契約合意したとされる。ブルージェイズなどでプレーしたケイは、2024年から2年間DeNAでプレー。昨季は24試合に登板し9勝6敗、防御率1.74という好成績を残し、メジャー復帰を果たしている。



（THE ANSWER編集部）