刀ステ『禺伝〜再演〜』開幕！ “歌仙兼定”七海ひろき「積み上げてきた時間が確かな熱量として舞台に刻まれている」
2月3日に開幕を迎えた「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」より、歌仙兼定役の七海ひろき、大倶利伽羅役の彩凪翔、一文字則宗役の綾凰華、山鳥毛役の麻央侑希、姫鶴一文字役の澄輝さやと、南泉一文字役の汐月しゅう、光源氏役の瀬戸かずやのコメントが到着。併せて、公演写真も解禁された。
大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM GAMES／NITRO PLUS）を原案とするミュージカル『刀剣乱舞』。本舞台は、2023年に上演された「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語」の再演となる。
いよいよ3日に東京・日本青年館ホールにて開幕を迎えた本舞台より、刀剣男士6振り及び光源氏キャストを含む7名のコメントと、公演写真が到着。
歌仙兼定役の七海ひろきは「稽古を重ね、より深く作品と向き合う中で、物語の構造や言葉の一つひとつが立体的に感じられ、新たな発見がたくさんありました。緊張感の中にある華やかさや雅さ、そして物語がもつ力を、ぜひ感じてください」とコメント。
大倶利伽羅役の彩凪翔は「孤高で不器用な彼と向き合える時間を噛み締めながら、一公演一公演を大切に演じていきたいです。再演だからこそ生まれる新たなプレッシャーもありますが、誰一人欠けても成立しない舞台。仲間と心を一つに、大倶利伽羅と共に千秋楽まで駆け抜けていきます」と意気込む。
一文字則宗役の綾凰華は「初演よりも必ずパワーアップしたいと心に決め、今日まで過ごして参りました。まだまだ深化できることを信じ、一振り一振りに心を込めて参ります。この物語が、ご観劇くださる皆様、お心を寄せてくださる皆様の胸に届きますよう」と力を込める。
山鳥毛役の麻央侑希は「初演から3年の時を経て、禺伝の舞台に再び出陣が叶いますこと、本当に幸せな気持ちでいっぱいです。自分自身、同じ役を再び演じるという経験は初めてのことで、3年前の記憶に助けられる部分もあれば、もう一度台本という活字からイメージを膨らみ直す作業もあり、この稽古期間は本当に“楽しい”時間でした」と心境をコメント。
姫鶴一文字役の澄輝さやとは「同じ作品を同じ役でまた少し期間があいてやることに難しさは感じておりますが、また姫鶴一文字を演じることができて嬉しいです。新しいキャストの皆様も加わり、前回とはまた一味違った『禺伝 矛盾源氏物語』になっていると思います」と自信をのぞかせる。
南泉一文字役の汐月しゅうは「作中では一文字一家の御三方の視線を気にして走り回りますが、由緒正しき元の刀剣の誇りを大切に、演じられるよう努めます。3年ぶりにご覧になる方、初めてご覧になる方、どちらのお客様にも愛される作品になれば嬉しいです」とメッセージ。
光源氏役の瀬戸かずやは「長きにわたり愛される源氏物語の雅な世界と刀剣男士の持つ物語、この2つが複雑にも美しく混じり合っていくこの作品を細部まで楽しんでいただければと思います」と語っている。
なお東京公演では2月7日、福岡公演では3月8日に、ライブ配信を全景・スイッチング映像で全4回実施。さらに3月8日18時からの大千秋楽公演は、全国の映画館でライブビューイングを実施する。
「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」は、東京・日本青年館ホールにて2月3〜15日、大阪・オリックス劇場にて同年2月20〜23日、福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホールにて同年3月6〜8日上演。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■七海ひろき（歌仙兼定役）
「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」の幕が上がりました。稽古を重ね、より深く作品と向き合う中で、物語の構造や言葉の一つひとつが立体的に感じられ、新たな発見がたくさんありました。キャスト・スタッフ全員が細部まで妥協せず積み上げてきた時間が、確かな熱量として舞台に刻まれていると思います。緊張感の中にある華やかさや雅さ、そして物語がもつ力を、ぜひ感じてください。
■彩凪翔（大倶利伽羅役）
広く愛されている舞台『刀剣乱舞』に再び出演させていただき、そしてまた大倶利伽羅として舞台に立てることを、何よりも幸せに感じています。孤高で不器用な彼と向き合える時間を噛み締めながら、一公演一公演を大切に演じていきたいです。再演だからこそ生まれる新たなプレッシャーもありますが、誰一人欠けても成立しない舞台。仲間と心を一つに、大倶利伽羅と共に千秋楽まで駆け抜けていきます。
■綾凰華（一文字則宗役）
改めまして、もう一度この物語をお届けさせていただけますこと、そして一文字則宗として生きられることに、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。初演よりも必ずパワーアップしたいと心に決め、今日まで過ごして参りました。今はただ、日々の公演に全身全霊で挑んでいく覚悟です。まだまだ深化できることを信じ、一振り一振りに心を込めて参ります。この物語が、ご観劇くださる皆様、お心を寄せてくださる皆様の胸に届きますよう。どうぞ宜しくお願いします。
■麻央侑希（山鳥毛役）
審神者の皆様、ただいま。初演から3年の時を経て、禺伝の舞台に再び出陣が叶いますこと、本当に幸せな気持ちでいっぱいです。自分自身、同じ役を再び演じるという経験は初めてのことで、3年前の記憶に助けられる部分もあれば、もう一度台本という活字からイメージを膨らみ直す作業もあり、この稽古期間は本当に“楽しい”時間でした。
時間は有限です。この公演にも初日に幕が開き千秋楽という時がやってきます。出演者、スタッフ、そして審神者の皆様と劇場で会えるこの“時間”を噛み締めて参りたいと思います。では闘いに行ってきます。
■澄輝さやと（姫鶴一文字役）
今回再演させていただけること、とてもありがたく思っております。同じ作品を同じ役でまた少し期間があいてやることに難しさは感じておりますが、また姫鶴一文字を演じることができて嬉しいです。新しいキャストの皆様も加わり、前回とはまた一味違った「禺伝 矛盾源氏物語」になっていると思います。
■汐月しゅう（南泉一文字役）
再演、当たり前ではない機会をいただき、感謝しています。前世の記憶を持ったまま生き直すような不思議な感覚から、新しい土を捏ねて台を建てるのは難しかったですが、カンパニーの皆に支えられ楽しく稽古できたと思います。
作中では一文字一家の御三方の視線を気にして走り回りますが、由緒正しき元の刀剣の誇りを大切に、演じられるよう努めます。3年ぶりにご覧になる方、初めてご覧になる方、どちらのお客様にも愛される作品になれば嬉しいです。
■瀬戸かずや（光源氏役）
禺伝〜再演〜がいよいよ開幕します。再びこの世界に飛び込んでいくことは嬉しさもありましたが、とても大変なことでもありました。作品の力強さ、奥深さ、難しさ、、、それらを身体全体で感じとっていく稽古の日々でした。
長きにわたり愛される源氏物語の雅な世界と刀剣男士の持つ物語、この2つが複雑にも美しく混じり合っていくこの作品を細部まで楽しんでいただければと思います。キャスト、スタッフ全員で力を合わせて怪我なく走り抜けていきたいと思っております！ 最後まで応援よろしくお願いいたします。
