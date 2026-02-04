UHA味覚糖より発売されている「 ぷに キャラグミ トムとジェリー」の第3弾が登場！

「トム」と「ジェリー」の顔型がかわいいグミに、レア型の“桃タフィー”＆超レア型の”さかな”も入っています☆

UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」

価格：オープン価格

発売日：2026年2月9日（月）より順次

※地域・店舗により、発売日が異なる場合があります

内容量：70g

販売店舗：全国のコンビニエンスストアなど

※取り扱いのない店舗もあります

UHA味覚糖から、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている大人気アニメ『トムとジェリー』のグミ「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」が登場！

2025年に85周年を迎えた大人気アニメ『トムとジェリー』のグミです。

UHA味覚糖「ぷに キャラグミ」ブランドは立体型のグミが特徴で、本商品では「トム」と「ジェリー」の顔を再現したかわいいグミになっています☆

また、「トムとジェリー」に登場する「タフィー」がレア型の“桃タフィー”として入っています。

さらに今回は2025年にSNSで話題になった「さかな」が超レア型として入っており、レア型＆超レア型探しを楽しめます☆ ※レア型＆超レア型が必ず入っているとは限りません

味は作中で頻繁に追いかけっこをしている「トム」と「ジェリー」にちなんで「ドタバタピーチ味」

ハード食感のグミで噛むほどにピーチの味わいを楽しめます。

パッケージは『トムとジェリー』の描き下ろしイラストを使用した特別なバージョンです。

『トムとジェリー』×桃の笑顔溢れる全3種類がラインナップ。

食べて楽しめるだけでなく、かわいらしいパッケージを目で見ても楽しめるグミです☆

「トムとジェリー」の世界観そのままのユニークなパッケージと、キュートな形のグミがうれしい！

UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」は、2026年2月9日(月)より全国のコンビニエンスストアなどにて販売開始です。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s26)

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 超レア型“さかな”入り！UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」 appeared first on Dtimes.