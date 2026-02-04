超レア型“さかな”入り！UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」
UHA味覚糖より発売されている「 ぷに キャラグミ トムとジェリー」の第3弾が登場！
「トム」と「ジェリー」の顔型がかわいいグミに、レア型の“桃タフィー”＆超レア型の”さかな”も入っています☆
UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」
価格：オープン価格
発売日：2026年2月9日（月）より順次
※地域・店舗により、発売日が異なる場合があります
内容量：70g
販売店舗：全国のコンビニエンスストアなど
※取り扱いのない店舗もあります
UHA味覚糖から、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている大人気アニメ『トムとジェリー』のグミ「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」が登場！
2025年に85周年を迎えた大人気アニメ『トムとジェリー』のグミです。
UHA味覚糖「ぷに キャラグミ」ブランドは立体型のグミが特徴で、本商品では「トム」と「ジェリー」の顔を再現したかわいいグミになっています☆
また、「トムとジェリー」に登場する「タフィー」がレア型の“桃タフィー”として入っています。
さらに今回は2025年にSNSで話題になった「さかな」が超レア型として入っており、レア型＆超レア型探しを楽しめます☆ ※レア型＆超レア型が必ず入っているとは限りません
味は作中で頻繁に追いかけっこをしている「トム」と「ジェリー」にちなんで「ドタバタピーチ味」
ハード食感のグミで噛むほどにピーチの味わいを楽しめます。
パッケージは『トムとジェリー』の描き下ろしイラストを使用した特別なバージョンです。
『トムとジェリー』×桃の笑顔溢れる全3種類がラインナップ。
食べて楽しめるだけでなく、かわいらしいパッケージを目で見ても楽しめるグミです☆
「トムとジェリー」の世界観そのままのユニークなパッケージと、キュートな形のグミがうれしい！
UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」は、2026年2月9日(月)より全国のコンビニエンスストアなどにて販売開始です。
TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s26)
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 超レア型“さかな”入り！UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」 appeared first on Dtimes.