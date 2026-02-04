昨年オフに国内FA宣言したが、正式に獲得に名乗りをあげる球団がなくチーム残留したソフトバンクの東浜巨投手（35）は4日、宮崎キャンプで異例のハイペースでブルペン入りだ。合流も中旬でOKなど調整を一任されているS組だが、初日から宮崎入りして汗を流し、この日はユニホーム姿で105球を投げ込んだ。

「球種を絞って真っすぐと、カーブしか投げていません。いまの現状。100球投げた中でどれだけ再現性があるかを確認した」

S組のメンバーで宮崎入りし、調整するのは東浜以外は侍ジャパンに選出されている松本裕のみ。ただ、右腕は「年齢としては一番、上ですけど、まだまだ、若い子たちと汗水流しながら練習していきたい。その中でも競争でできる限りのことはしたい。いいライバルとして競争できたらなと思います」とルーキーのような気持ちも抱え、挑んでいる。

FA宣言し、先発としての登板機会を望んだが、手を挙げる球団はなかった。ただ、気持ちは切り替わっている。100球以上、投げ込んだブルペンについては「いくらトレーニングをしているからとはいえ、投げる体力は別。先発している以上、最低限投げないといけないですし、そういった意味も込めて投げました」と先発の枠に食い込む意欲を行動で示していた。