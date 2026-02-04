¡Ú ¸µAKB48¡¦´äº´Èþºé ¡Û¡¡¹ç¸°¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÍ¹Á÷¡×¡¡³Ú¶Ê¤ÈÂÐÈæ¤·¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤ÊÎø°¦´ÑÌÀ¤«¤¹
±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸µAKB48¤Î´äº´Èþºé¤µ¤ó¤¬¡¢
¡ÖMisaki Iwasa 15th Anniversary ¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹ç¸°¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤Î»³ºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸µAKB48¡¦´äº´Èþºé ¡Û¡¡¹ç¸°¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÍ¹Á÷¡×¡¡³Ú¶Ê¤ÈÂÐÈæ¤·¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤ÊÎø°¦´ÑÌÀ¤«¤¹
´äº´¤µ¤ó¤Ï¡¢à½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤Ëºî»ì¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ìËç¤Çº£Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤Î°ìËç¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È¡¢µ¤¹ç½¼Ê¬¡£½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïàº£²ó¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡ÖÄ°¤¤¤¿¤è¡Á¡×¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯²Î¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¤Î¡¢²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿´äº´¤µ¤ó¤Ï¡¢à1°Ì¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£½µ¤Ï½ãÎõ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç2°Ì¤Ç¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¡£à¡Ê½ãÎõ¤ò¡Ë°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2°Ì¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¸¬µõ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê´äº´¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤òºî»ìºî¶Ê¤·¤¿»³ºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ÏàµîÇ¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢±é²Î°Ê³°¤Ë¤â¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿á¤È¡¢Àä»¿¡£´äº´¤µ¤ó¤â¡¢»³ºê¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡Ö»ª»ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤éà¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢Ë«¤áÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É½Âê¶Ê¡Ö¹ç¸°¡×¡Êºî»ì:½©¸µ¹¯¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¹ç¸°¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¡¢Ì¤Îý¤¬ÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢´äº´¤µ¤ó¤Ïà²Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ÈÈæ³Ó¡£à¹ç¸°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤éÌ¤Îý¤¬ÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÍ¹Á÷¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤âËÉÈÈÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â¥¢¥ì¤Ê¤Î¤Çá¤È¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
