タレントの村重杏奈（27）が4日、TBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。自身が所属する事務所について明かした。

鈴木奈々や杉浦太陽らが在籍する芸能事務所「TWIN PLANET」に所属している村重。パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーから「やっぱりTWIN PLANETさんの事務所の姿勢を大尊敬しておりますよ、育てるぞという気合いを凄い感じて。社の方針なのか忘れたけどアンケートは必ずびっちり書きなさいみたいな教えがあったりとかってするの？」と声が上がった。

これに対し、村重は「ありました」と即答。「エピソードトークとかもテレビで話す前にマネージャーさんに話すみたいな」と話すと、バービーは「えー！凄い芸能界！私が漫画で見るような芸能界だよ実在するんだ」と驚いた様子でコメント。村重は「当たり前だと思っていました。バラエティーとかへの姿勢とかはめちゃくちゃ教えられた気がします。例えば外ロケ行っているときとか先輩の方が座るまで座るなとか、カメラ回っていなくても作業しろみたいな」と明かした。

続けて「(所属タレントに指導するスタッフが)それぞれにいると思います。私は私で育ててくれる方がいて何人か育てる方がいらっしゃいます。私でもバラエティーも頑張ってほしいって言われたんですけど、ファッション誌とかにも出てほしいから服を勉強しなさいとか雑誌を読みなさいとか、今のマネージャーさんが凄い厳しい人だったのでとにかく“雑誌を毎月読みなさい”とか“今流行の生地何か分かる？”みたいな」と話すとバービーは「家庭教師じゃん専属の！凄い！」「ブースの外にいらっしゃる(村重の)ティーチングプロが！」と感激した様子。

さらに、村重は「でもあの人(ラジオブースの外にいる村重のマネージャー)は新しいタレントとかが入ってくるたびに“この子はこうしてあげた方が伸びると思うんだよね”という話を今だから私にもしてくれますけど、元々は私むちゃくちゃ毎日怒られていました。バラエティー終わったら反省会」とした上で、マネジャーからの指摘については「“今日は焦って余計なことしゃべりすぎたよ”とか。私、結構身を削りがちで、しゃべらなくていいことも言っちゃうことが多くて。そのときとかに“自信を持って、エピソードは面白いんだから、わざわざ自分の言わなくていい話とかしなくていいから”みたいに、怒られていました」と振り返った。