演歌歌手岩佐美咲（31）が4日、東京・港区のライブレストラン「六本木クラップス」で、この日発売の新曲「合鍵」の発売記念イベントを行った。

AKB48で初の演歌歌手として12年2月1日に「無人駅」でソロデビュー。15年目に突入し、12枚目となる今作もこれまで同様、総合プロデュースの秋元康氏が作詞を手がけた。

「ソロデビューして15年目。本日発売の15年目を記念した1枚です。これまで、カップリングはカバー曲でしたが初めてオリジナル曲を収録しました」とあいさつした。

「合鍵」については「15年目の感謝の気持ちを乗せた特別な1枚。秋元さんに『ラフ音源』を聞いていただいたら『歌がうまくなっている』と言ってもらえた。すごくうれしい。『先生に良い曲を書いてもらったので1人でも多くの人に届けます』と返事をしました」と明かした。

15年目については「15という数字に自分でもビックリ。これまでいろんな経験をさせてもらいました。アイドルと演歌歌手。戸惑うこともたくさんあった。演歌歌手はミカン箱の上で歌うと思い描いていたけど本当だった。それをやらせてもえらえたことも良かった。レコード店のキャンペーンもすごく楽しい。多くの名曲を知ることができた。演歌・歌謡曲の魅力を普段は聴かない人にも伝えていきたい」と“演歌の伝道師”としての役目にも言及した。

「合鍵」の主人公の女性は元彼の部屋の合鍵を渡せずに持っている。「歌はすてきだけど私のスタイルとは違います（笑い）。合鍵を持っているから彼への未練が断ちきれない。すぐに郵送したほうがいい。追跡ができる郵送で」と主人公にアドバイスも。

CDのカップリング曲はAタイプ「マリブの海へ連れてって」、Bタイプ「祈り」の2曲ともシンガー・ソングライター山崎あおい（32）が作詞作曲した。2人は約10年前から友人同士。昨年にはジョイントツアーを実施した。「15年を記念して私から曲を書いて欲しいとお願いしました」。山崎も「（岩佐は）演歌以外も歌っている。そこを引き出したいと思って書いた」と説明した。

岩佐は19日開幕の舞台「女郎蜘蛛」（東京・品川プリンスホテル クラブex）への出演も決まっている。「私を知らない人に知ってもらえる機会。演歌でないジャンルの仕事も全力でやって、私のことを知ってほしい。歌も舞台も頑張っていきます」。15周年を迎えた“わさみん”は歌と演技の両輪に全力投球する。