結婚式でリングドッグという大役を任された大型犬。その晴れ舞台で起きた、思いもよらない行動が注目を集めています。厳かな雰囲気の中で巻き起こった“事件”に、会場は笑顔に包まれることとなりました。

投稿は記事執筆時点で9万再生を突破。「可愛過ぎ」「ほっこりする」などのコメントが寄せられています。

【動画：ぶっつけ本番で『結婚式のリングドッグ』を任された大型犬→新郎に向かって…思いもよらない『まさかの事件』】

大役を任されたおてんばレディー

TikTokアカウント「bonbon_lab_717」に投稿されたのは、結婚式でリングドッグを務めたラブラドールレトリバー「ボンボン」ちゃんのお姿。2024年7月生まれの女の子で、おてんばながらも素敵なレディーを目指して修行中なのだとか。

この日は家族にとって特別な結婚式の日で、ボンボンちゃんにも大切な役目が託されていました。祭壇へと続くバージンロードの先で新郎新婦が待つ中、ゲストに見守られながら、ボンボンちゃんは堂々と登場。

寄り道もご愛嬌

ぶっつけ本番だったようですが、ボンボンちゃんは元気いっぱいに前へ進み始めたそうです。途中、寄り道する場面はあったものの、最終的には新郎新婦の待つ祭壇に無事に到着。その足取りからは緊張感よりも、楽しんでいる様子が伝わってきます。

尻尾を大きく振りながら進むボンボンちゃんの姿に、会場からは自然と笑みがこぼれていたのだとか。大型犬ならではの存在感と無邪気さが相まって、式場の空気を一気に和ませる役割を果たしていたようにも感じられます。

愛情が溢れて…

無事に祭壇へ辿り着いたボンボンちゃんでしたが、ここで思いもよらない展開が待っていたそう。嬉しさが抑えきれなくなったのか、新郎の胸元に飛び込んで顔中を熱烈に舐め始めたといいます。その勢いは止まらず、近くにいた神父さんにまで愛情を振りまいたのだとか。

厳かな式場に広がったのは、笑顔と笑い声。ボンボンちゃんはリングドッグという大役を果たすと、何事もなかったかのように退場していったそうです。リングだけでなく、会場中に“愛”を届けた出来事は、心温まる余韻を残したのでした。

投稿には「みんなに愛をふりまいて、とても偉い素敵な子ですね」「人懐っこくて可愛いなぁ♡」「ちゃっかり神父さんまで襲ってるｗ」「最高ですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「bonbon_lab_717」では、ボンボンちゃんの微笑ましい日常が投稿されています。愛らしい姿に癒されたい方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bonbon_lab_717」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。