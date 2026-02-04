北斗晶、節分会への参加を報告「楽しく豆まきさせていただきました〜」

タレントの北斗晶が3日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と節分会に参加し、その後、元プロレスラーで参議院議員としても活動したアントニオ猪木さんの墓参りへ行ったことを報告した。

この日、北斗は「色紋付袴を着付けしていただき今年も猪木さんのお墓のある總持寺（そうじじ）で夫婦揃って節分会に参加させていただきました」（原文ママ）と佐々木との2ショットを公開。今年は佐々木が年男だといい「福を振り撒いてーーーーーーー」と述べつつ、節分会の写真を披露した。

また、節分会について「總持寺は『鬼はいないので、福は内のみ』」と説明し、自身も「楽しく豆まきさせていただきました〜」と報告。その後「大急ぎで移動して猪木さんのお墓参りをさせていただき結婚30周年を迎えたことの感謝を伝えて」と明かした。

最後に、情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に生出演したことを報告し、生放送後の写真を公開。「私もいい年して何をやってるんだか」とコメントしつつ「でも猪木さんがよく言ってた『馬鹿になれ！！』これも猪木さんの教えの一つです」とつづった。