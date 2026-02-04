『僕のヒーローアカデミア』緑谷出久たちの「雄英高校体操服」忠実再現＆発売へ 実用性にも配慮
アニメ『僕のヒーローアカデミア』より、主人公・緑谷出久たちが作中で着用している「雄英高校体操服」が公式アパレルとして登場する。企画・開発を手がけるのはコスパ。設定に基づいて再現された体操服は、日本国内生産にこだわった本格仕様となっている。
【写真】雄英高校体操服（長袖上下セット）半袖・長袖の2種展開
今回発売されるのは、半袖と長袖の2タイプ。いずれもトラックジャケット単体と上下セットが用意され、作品世界の雰囲気をそのまま日常でも楽しめるデザインだ。生地の製造から縫製、仕上げまでを国内で行い、細部まで作り込まれているのが特徴となる。
素材には伸縮性と通気性に優れたポリエステルジャージーを採用。年間を通して着用しやすく、シワになりにくいほか、速乾性にも優れているため日常の手入れもしやすい仕様だ。雄英高校体操服の象徴ともいえるラインのデザインは、生地をたたきつけることで立体感を表現。両サイドにはポケットも備え、実用性にも配慮されている。
アニメファンにとっては、コスプレ用途だけでなく、普段使いとしても取り入れやすい一着となりそうだ。予約は通販を含むコスパオフィシャルショップなどで受け付けており、2026年5月下旬の発売を予定している。基本予約受付期間は26年3月1日までで、準備数に達し次第終了となる。
■「雄英高校体操服」商品情報
雄英高校体操服（半袖トラックジャケット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：2万2000円（税込）
雄英高校体操服（半袖上下セット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：3万5750円（税込）
雄英高校体操服（長袖トラックジャケット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：2万3100円（税込）
雄英高校体操服（長袖上下セット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：3万6850円（税込）
基本予約受付期間：2026年3月1日（日）まで
準備数に達し次第、予約終了
【写真】雄英高校体操服（長袖上下セット）半袖・長袖の2種展開
今回発売されるのは、半袖と長袖の2タイプ。いずれもトラックジャケット単体と上下セットが用意され、作品世界の雰囲気をそのまま日常でも楽しめるデザインだ。生地の製造から縫製、仕上げまでを国内で行い、細部まで作り込まれているのが特徴となる。
アニメファンにとっては、コスプレ用途だけでなく、普段使いとしても取り入れやすい一着となりそうだ。予約は通販を含むコスパオフィシャルショップなどで受け付けており、2026年5月下旬の発売を予定している。基本予約受付期間は26年3月1日までで、準備数に達し次第終了となる。
■「雄英高校体操服」商品情報
雄英高校体操服（半袖トラックジャケット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：2万2000円（税込）
雄英高校体操服（半袖上下セット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：3万5750円（税込）
雄英高校体操服（長袖トラックジャケット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：2万3100円（税込）
雄英高校体操服（長袖上下セット）
発売日：2026年5月下旬
サイズ：Ladies FREE／Mens M／Mens L／Mens XL
価格：3万6850円（税込）
基本予約受付期間：2026年3月1日（日）まで
準備数に達し次第、予約終了