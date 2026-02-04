Hey! Say! JUMP八乙女光、金髪から印象ガラリ 新ヘアが話題「新鮮で素敵」「最強ビジュ」
【モデルプレス＝2026/02/04】Hey! Say! JUMPの八乙女光が2月3日、自身のInstagramを更新。金髪から変化した新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】JUMPメンバー「新鮮で素敵」金髪から衝撃イメチェン
八乙女は「今日のヒルナンデスコーデは、赤のアウター」とコメントし、日本テレビ系「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分〜）の衣装姿を公開。金髪ヘアスタイルから黒髪ヘアにチェンジしたショットを披露している。
この投稿にファンからは「黒髪待ってました」「似合いすぎてる」「最強ビジュ」「新鮮で素敵」「このスタイル好き」「カッコ良すぎ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
