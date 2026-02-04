「ラヴ上等」Baby（鈴木ユリア）、「K-1」スペシャルラウンドガールに決定 大会リングに登場「熱いファイトを楽しみにしています」
【モデルプレス＝2026/02/04】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”こと鈴木ユリアが、2月8日に東京・国立代々木競技場第二体育館にて開催される「K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜」にて、スペシャルラウンドガールとして出演することが決定した。
【写真】ヤンキー恋リアカップル「ニヤニヤしちゃう」カラオケで“肩ズン”密着
鈴木は、本大会の【第4試合／中島千博vs松山勇汰】戦にて、ラウンドガールとしてK-1のリングに登場。大会に華を添え、熱戦をさらに盛り上げる。
鈴木は「この度、K-1 WORLD GP 2026のラウンドガールをさせて頂くことになりました。K-1は元々プライベートで観に行かせて頂くくらい大好きなので今回とても嬉しいです。選手のみなさんの熱いファイトを楽しみにしています！！」とコメントを寄せている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、社会の“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。Baby（鈴木）は、塗装業・タレントの26歳。番組最初からモテっぷりを発揮した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Baby「K-1」ラウンドガール出演決定
◆「ラヴ上等」で話題・Babyとは？
