「クリスマスの奇跡。愛護センターからそれぞれの里親に引き取られた2匹が、7年後の2023年のクリスマスに再会。友達が実家近くで、うちの子にそっくりな子を見たと教えてくれてから、隣の市に通うこと数回。クリスマスにお散歩しているのを見つけて声をかけてみたら……！ 姉妹犬、そっくり！」



そんな夢のような再会のエピソードが、Threadsで話題になっています。投稿したのは、kaguramama_makiさん（@makimaki-yu）。現在、元保護犬の「神楽（かぐら）」ちゃん（9歳・女の子）と暮らしています。



神楽ちゃんをお迎えしたのは、2016年12月1日。当時、生後推定2カ月でした。



「愛犬が16歳半で老衰で亡くなり、私がペットロスがひどく、友達と家族が『子犬を迎えて忙しくさせるしかない』と、里親募集をいろいろな所で探してくれました。愛護センターのサイトで神楽を見つけて見学に行くと、母犬と5匹の女の子の子犬がいて、神楽がいちばん小さくて後ろでモジモジしていたんです。ご飯を食べるのも最後なのかな？という印象で、『元気にしてあげたいな』と思い、決めました」



「隣の市によく似た犬が…」動き出した運命の輪

そうして神楽ちゃんとの生活がスタート。すくすくと元気に成長した神楽ちゃんとの日々は、家庭に再び灯りをともしてくれました。そんな飼い主さんのもとに思いがけない知らせが届いたのは、2023年の春ごろ。神楽ちゃんが7歳を迎えた頃だったといいます。



「同じマンションに住む“犬友”が、実家に行ったときに『神楽にそっくりな犬がいた』と写真を撮ってきてくれたんです。それを見た瞬間、私的には間違いなく姉妹だと確信しました。『会ってみたい！』 と気持ちが一気に膨らみました」



それが、姉妹犬「モコ」ちゃんとのご縁が動き出した瞬間でした。飼い主さんは、モコちゃんと会うために、神楽ちゃんとともに隣の市へ通うことにーー



「10回ほど、車で30分くらいかけて隣の市へ行きました。友達が実家に行くときに一緒に行ったり、私と主人だけで行ったり。そうして12月のクリスマス、友だちが実家に行くタイミングで、また一緒に行くことにしました。お散歩して小さな市民の森まで足を伸ばすと、なんと、モコちゃんが散歩しているところに遭遇したんです」



姉妹犬「モコちゃん」と再会した瞬間

飼い主さんは、意を決してモコちゃんの飼い主さんに声をかけました。



「『いきなりすみませんが、この子は2016年に◯◯市の動物愛護センターから引き取りましたか？』と聞くと、『そうです！ そっくり！ 姉妹ですね！』と言ってくださって、大盛り上がりでした。『まさか会えるなんて！』と話が弾みました」



モコちゃんと神楽ちゃんは、お互い「ん？」と不思議そうな表情。



「近づくと吠えていました（笑）。犬同士は、自分たちが姉妹だということはわからないみたいですね」



始まった交流、ご縁に感謝する日々

「再会後も何回か会っていますし、お互いに連絡も取り合っています。今の時代は個人情報の関係で、姉妹がどこに行ったか教えてもらえないので、このように会えるなんて夢のようです。すごくうれしかったです。



いつか一緒に遊べるようになったらいいなと思っていますが、神楽は仲間以外をなかなか受け入れないので、難しいかもしれません。姉妹でも性格は違っていて、神楽はフリスビーやワンワンプロレスをする、かなりわんぱくタイプ。モコちゃんはおとなしめです。他の姉妹たちも、みんな幸せに暮らしているといいなと思います」



リプライには、思いがけない再会エピソードに心を打たれた人たちから、感動の声が次々と寄せられています。



