【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 並外れた才能や観光名所がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、人の能力を称える言葉や、日本の美しい景勝地、そして日常生活で見かける熟語などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの直感力が試されます！
□□ざい
きん□□
しゅう□□
□□くしま
ヒント：広島県にある世界遺産を思い浮かべると……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いつ」を入れると、次のようになります。
いつざい（逸材）
きんいつ（均一）
しゅういつ（秀逸）
いつくしま（厳島）
並外れた才能を持つ「逸材」や、他より一段と優れていることを指す「秀逸」といった質の高さを表す言葉の中に、100円ショップなどでおなじみの「均一」や、日本三景の1つ「厳島（いつくしま）」が隠れていました。
「いつ」という音は、漢字では「逸」「均」「厳」など、全く異なる意味を持つ文字に当てはめられていますが、ひらがなでつなぐと1つの共通点として浮かび上がるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
