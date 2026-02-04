滅多に現れない優れた才能の持ち主から、非常に優れた作品の評価まで。言葉の格を高めるような「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力の引き出しを全開にして、全問正解を目指しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、人の能力を称える言葉や、日本の美しい景勝地、そして日常生活で見かける熟語などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの直感力が試されます！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ざい
きん□□
しゅう□□
□□くしま

ヒント：広島県にある世界遺産を思い浮かべると……？

答えを見る






正解：いつ

正解は「いつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いつ」を入れると、次のようになります。

いつざい（逸材）
きんいつ（均一）
しゅういつ（秀逸）
いつくしま（厳島）

並外れた才能を持つ「逸材」や、他より一段と優れていることを指す「秀逸」といった質の高さを表す言葉の中に、100円ショップなどでおなじみの「均一」や、日本三景の1つ「厳島（いつくしま）」が隠れていました。

「いつ」という音は、漢字では「逸」「均」「厳」など、全く異なる意味を持つ文字に当てはめられていますが、ひらがなでつなぐと1つの共通点として浮かび上がるのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)