¡¡¸µKing & Prince¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹õ¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¶â¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÈÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ºÝÎ©¤ÄºÇ¿·»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿´ä¶¶¤Ï¡¢11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖDangerous Key¡×¤ÎMV¤Î°ìÉô¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ä¶¶¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤ï¤Á¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÊÊ¤Ë»É¤µ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ê¸¼¼ù¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÇË²õÎÏ¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¢¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÍÅ±ð¤¹¤®¤Æ¤¯¤é¤¯¤é¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã♡¥É¥¥É¥♡¡×¤ÈÇ®¶¸¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡´ä¶¶¤Ï2021Ç¯3·î¤ËKing & Prince¤òÃ¦Âà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£