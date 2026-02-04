日本陸上連盟は4日、兵庫・神戸市で開催される日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩（15日）のエントリーを発表した。

9月開幕 アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表 41競技、461種目が実施 32年ぶりの日本開催

今大会は愛知・名古屋2026アジア競技大会、ブラジリア2026世界競歩チーム選手権大会の日本代表選手選考競技会を兼ねている。男子は19年、22年と世界陸上20kmで連覇を果たし、前回大会でで世界記録を更新した山西利和（29、愛知製鋼）、去年9月の東京世界陸上35kmで銅メダルを獲得した勝木隼人（35、自衛隊体育学校）、さらに東京世界陸上20kmで7位入賞の吉川絢斗（24、サンベルクス）などがエントリー。

女子は東京世界陸上20km代表の柳井綾音（22、立命館大学）、東京世界陸上35km代表の梅野倖子（23、LOCOK）、そして、東京世界陸上35km代表で、世界陸上女子最多7度の出場記録を持つ渕瀬真寿美（39、建装工業）が出場する。今大会で優勝すればアジア大会日本代表へ内定となる。

※写真は左から勝木選手、山西選手

