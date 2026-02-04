福岡を拠点とする中華料理店「八仙閣（はっせんかく）」の公式Xが4日までに更新され、J1福岡とのスポンサー契約について「審議中」とする異例の声明を発表した。

同Xで「アビスパ福岡のホーム開幕が、日曜に迫っていますが、弊社はスポンサー契約についてまだ審議中の状況です。スタジアムで選手ボードやスポンサー掲示がないのは、ひっそりと去ったのではございませんので、結論が出ましたら、改めてご報告させていただきます」と伝えた。

これに多くの反響が寄せられ、続く投稿では「弊社の場合、スポンサー契約は毎年の活動実績を振り返り、次年度の提案を行うというサイクルを取っています。開幕までに結論を出せなかったのは、弊社側の準備が遅れており、言葉通りに検討をしている状況ですので、もう少々お待ちいただければ幸いです」と説明した。

八仙閣は長年、福岡のオフィシャルパートナーを務めており、「八仙閣アビサポ部」という応援サイトを企画・運営。応援セットの販売やチームが勝利した場合のクーポンの配布など、サポーター向けの様々な企画を実施している。

福岡を巡っては1月5日、コンプライアンスに抵触する行為が確認されたとして、金明輝（キン・ミョンヒ）監督との契約を解除したと発表。

また、1月14日には金氏による「複数回、多数のスタッフが同席している状況下で、特定のスタッフ又はスタッフ全員を指して、その業務能力を揶揄（やゆ）する発言やスタッフを精神的に追い込む発言をした」など3つの事案がコンプライアンス違反と確認されたと報告し、これらの一連の問題により、結城耕造社長ら3人の取締役が引責辞任することを発表した。