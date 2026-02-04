テレビ朝日系「徹子の部屋」が４日に放送され、俳優の中井貴一が出演した。

ＭＣの黒柳徹子から「影響を受けた先輩俳優」を聞かれると、中井は名優・高倉健さんとの思い出を振り返った。

「僕は一番最初に『連合艦隊』という映画でデビューしたんですけど。（高倉さんに）お会いしたことも当然なかったんですが。映画の初日が終わった時ですかね。東宝の宣伝部の方からメッセージを受け取りまして。高倉さんからで。『とても良かったです。いつか必ず共演をしましょう』っていうメッセージをいただいたんです。存在がもう大きすぎて…」と当時を述懐。

「うれしかったんですけど。まだ僕も芸能界とか、この世界のことはよく分かっていなかったので。そこから共演させていただくまでに２０年かかりましたから」と話した。

「４０になった時ぐらいに初めて共演をさせていただいて。『四十七人の刺客』っていう映画で、ご一緒させていただいて。ただ、ちょっと敵役だったんですよ。ですから、一切、現場で口を利かなかった。でも、それを高倉先輩は分かってくださって。（撮影が）終わってから『茶を飲もう』って誘っていただいて」と回顧。

「初めてプライベートでゆっくりお話をさせていただいたんですよね。そのときに、最初にコーヒーを飲みながらだったんですけど」と、高倉さんは、中井の父で若くして亡くなった俳優・佐田啓二さんのことについて語り出したという。

「（高倉さんに）『大変だったろ？』って言っていただいて。『何がですか？』って言ったら、『俺はずっと見てたけど。２歳半で父親を亡くして、二世だとか育ちが良いとか、そういうふうに思われただろうけど。お父さんが（早くに亡くなって）俳優で蓄財ができるわけないんだ。だから苦労したろう？』って」と明かした。

佐田さんは１９４７年「不死鳥」で映画デビュー。５３年「君の名は」で爆発的人気となる。「喜びも悲しみも幾歳月」「秋刀魚の味」などの名作に数々出演したが、６４年に交通事故で死去。幼い中井を残して亡くなった。

中井は「ずっと自分の中に…。デビューしてから、『お坊ちゃん』みたいなことを言われることに、すごく違和感があったんですよ。そんなふうに育ってきてなかったもんですから。でも、それを何も一言も言わないのに、高倉さんが、そう言ってくださったんで。もう、そのときに涙が止まらなかったです。自分の抱えてきたものを、フワッて一瞬で理解してくれる人がいるんだって」と当時の感激を噛みしめながら振り返っていた。