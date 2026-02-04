Ｊ１町田は４日、東京・町田市内で百年構想リーグ開幕戦の横浜ＦＭ戦（６日・日産ス）へ向けた調整を非公開で行った。黒田剛監督は２０２３年の監督就任以降、開幕戦ではまだ白星がない。待望の開幕戦勝利へ「そろそろ勝ちたい。金曜の夜のスタートなので、勢いよく５連戦につなげられるように」と意気込んだ。

開幕へ向けて、ＰＫ戦にも独特のこだわりを見せる。百年構想リーグの地域リーグラウンドは９０分で勝敗が決しない場合はＰＫ戦を実施。９０分で決着がついた場合の勝ち点は従来通り勝ちが３、負けが０だが、９０分同点の場合はＰＫ勝ちが２、負けが１となり、ＰＫ戦をものに出来るかが今回の特別大会の鍵になる。青森山田高時代に幾度もＰＫ戦を経験した指揮官は「昨日、『ＰＫは運、不運ではない』と言ったばかり」と明かし、日々の練習で実力を向上させることができると指摘した。

監督として、全国高校サッカー選手権では１４回のＰＫ戦を経験し、そのうち１０回で勝利。勝率は７割を超える。３０年以上の指導者人生で培ってきた自身の哲学をもとに、前日には３枚のスライドを用いながら「知識、理念みたいなものを共有する時間を１０分か１５分くらいかけた」。練習でも試合と同様、ハーフウェーラインから始まるＰＫのルーティンを練習させるなど、本番と近い環境を作っている。「トレーニングの差は必ず出てくる。（ＰＫに）慣れていくこと、洗練させていくことは重要」と強調する。

黒田剛監督はこれまで６試合を１つのターム（期間）に設定。１つの期間で勝ち点１１以上を取ることを目安にしており「勝ち点２は大きい。勝って（勝ち点）３で、勝ち点２がＰＫ勝ちなので、（勝ち点が）１しか違わない。ＰＫ勝ちを６試合続けてもタームは達成する。それだけ１と２の差は大きいぞという話はした」と、ＰＫ戦で勝利する利点を選手に共有した。今季も貪欲に勝ち点、そして勝利を狙いに行く。