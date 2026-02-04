味しみしみ『甘辛万能こんにゃくストック』が優秀すぎ！弁当や混ぜご飯アレンジも簡単
作り置きしておくと、何かと助かるのがこの一品。甘辛味でしっかり煮含めた和風こんにゃくは、そのままでも満足感たっぷり。きんぴら風の味わいに、しょうがのさっぱり感があとを引きます。
卵に混ぜたり、ご飯に混ぜたり、アレンジは自由自在。冷蔵庫にあると「今日はこれでいこう」がすぐ決まる、使える万能おかずです。
『万能こんにゃくストック』のレシピ
材料（作りやすい分量）
こんにゃく……2枚（約400g）
豚こま切れ肉……150g
しょうがのせん切り……2かけ分
〈煮汁〉
赤唐辛子の小口切り……2本分
酒……大さじ3
しょうゆ……大さじ3
みりん……大さじ3
砂糖……大さじ1
水……2カップ
塩
サラダ油
こんにゃくの下ごしらえ
（1）こんにゃくはスプーンで薄くそぐようにちぎる。ボールに入れ、塩少々を加えてから手でよくもみ、さっと水洗いする。
（2）熱湯で3〜4分ゆでてざるに上げ、ペーパータオルで水けを拭けば完了。
作り方
（1）こんにゃくは上記を参照し、下ごしらえをする。豚肉は食べやすい大きさに切る。大きめの計量カップに、〈煮汁〉の材料を混ぜ合わせる。オーブン用シートをフライパンの直径よりひとまわり小さい円形に切り、真ん中と、他3〜4カ所に直径1cmくらいの穴をあけて落としぶたを作る。
（2）フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。肉の色が変わったら、しょうがとこんにゃくを加え、2〜3分炒める。全体に油が回ったら、煮汁を加えて強火にして煮立て、アクを取る。落としぶたをして強めの中火にし、ときどき混ぜながら10分ほど煮る。煮汁が1/2量くらいになったら火を止め、そのままさます。
保存方法と期間
完全にさましてから密閉容器に移し、冷蔵庫へ。1週間ほど保存できます。
おすすめアレンジ
スクランブルドエッグの具に
「和風こんにゃくストック」100gをサラダ油小さじ1でさっと炒めます。塩、こしょう各少々を加えた溶き卵3個分を加えて炒めればOK。
混ぜご飯に
「和風こんにゃくストック」は細かく刻んで電子レンジ（600W）で温め、白いりごま、万能ねぎの小口切りとともに温かいご飯に混ぜ、塩少々で味をととのえて。ご飯茶碗2杯分（約300g）に対して、こんにゃくストック120gが目安。
仕込んでおけば、忙しい日も心に余裕。味しみこんにゃくと豚こまのうまみで、ついついご飯も進みます。
（『オレンジページ』2011年6月2日号より）
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。