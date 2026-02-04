味しみしみ『甘辛万能こんにゃくストック』が優秀すぎ！弁当や混ぜご飯アレンジも簡単

作り置きしておくと、何かと助かるのがこの一品。甘辛味でしっかり煮含めた和風こんにゃくは、そのままでも満足感たっぷり。きんぴら風の味わいに、しょうがのさっぱり感があとを引きます。

卵に混ぜたり、ご飯に混ぜたり、アレンジは自由自在。冷蔵庫にあると「今日はこれでいこう」がすぐ決まる、使える万能おかずです。

『万能こんにゃくストック』のレシピ

材料（作りやすい分量）

こんにゃく……2枚（約400g）

豚こま切れ肉……150g

しょうがのせん切り……2かけ分

〈煮汁〉

赤唐辛子の小口切り……2本分

酒……大さじ3

しょうゆ……大さじ3

みりん……大さじ3

砂糖……大さじ1

水……2カップ

塩

サラダ油

こんにゃくの下ごしらえ

（1）こんにゃくはスプーンで薄くそぐようにちぎる。ボールに入れ、塩少々を加えてから手でよくもみ、さっと水洗いする。

（2）熱湯で3〜4分ゆでてざるに上げ、ペーパータオルで水けを拭けば完了。

作り方

（1）こんにゃくは上記を参照し、下ごしらえをする。豚肉は食べやすい大きさに切る。大きめの計量カップに、〈煮汁〉の材料を混ぜ合わせる。オーブン用シートをフライパンの直径よりひとまわり小さい円形に切り、真ん中と、他3〜4カ所に直径1cmくらいの穴をあけて落としぶたを作る。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。肉の色が変わったら、しょうがとこんにゃくを加え、2〜3分炒める。全体に油が回ったら、煮汁を加えて強火にして煮立て、アクを取る。落としぶたをして強めの中火にし、ときどき混ぜながら10分ほど煮る。煮汁が1/2量くらいになったら火を止め、そのままさます。

保存方法と期間

完全にさましてから密閉容器に移し、冷蔵庫へ。1週間ほど保存できます。

おすすめアレンジ

スクランブルドエッグの具に

「和風こんにゃくストック」100gをサラダ油小さじ1でさっと炒めます。塩、こしょう各少々を加えた溶き卵3個分を加えて炒めればOK。

混ぜご飯に

「和風こんにゃくストック」は細かく刻んで電子レンジ（600W）で温め、白いりごま、万能ねぎの小口切りとともに温かいご飯に混ぜ、塩少々で味をととのえて。ご飯茶碗2杯分（約300g）に対して、こんにゃくストック120gが目安。

仕込んでおけば、忙しい日も心に余裕。味しみこんにゃくと豚こまのうまみで、ついついご飯も進みます。

（『オレンジページ』2011年6月2日号より）