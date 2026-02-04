【野球の基礎】低く構えてもゾーンは狭くならない？ 正しいストライクゾーンを理解すべき理由とは【少年野球 デキるプレイ56】

【打つとき】正しいストライクゾーンを理解する

【どうして？】→ ボールはヒットになりづらいから

ルールブックには、ストライクゾーンについて「打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、膝頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間」と説明があり、「このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである」とある。

「打つための姿勢」というのは、前の足とバットが一番離れたところの姿勢のこと。変化球を「1、2の3」で打つときの、「2の」の瞬間だ。バッティングでは、それまでどんな構えをしていても、この瞬間は同じ姿勢になる。

つい「低めに構えたら、ストライクゾーンが狭くなるんじゃないか？」と考えがちだが、これは間違い。極端に低く構えたりすると、かえって審判の印象が悪くなることもあるので、バッティングは自分が一番打ちやすいフォームを心掛けよう。

【監督からのひと言】

学童野球もプロ野球も、大谷翔平選手らがプレイするメジャーリーグも、ルールは同じ。「公認野球規則」というルールブックに基づいているんだ。

【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三