アジア株 香港株続落、付加価値税引き上げ懸念 春節期待で中国航空株は大幅高 アジア株 香港株続落、付加価値税引き上げ懸念 春節期待で中国航空株は大幅高

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 香港株続落、付加価値税引き上げ懸念 春節期待で中国航空株は大幅高



東京時間14:00現在

香港ハンセン指数 26730.95（-103.82 -0.39%）

中国上海総合指数 4067.67（-0.07 0.00%）

台湾加権指数 32273.08（+77.72 +0.24%）

韓国総合株価指数 5346.20（+58.12 +1.10%）

豪ＡＳＸ２００指数 8923.40（+66.35 +0.75%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83769.00（+29.87 +0.04%）



アジア株はまちまち。



米政府一部閉鎖が解除されたことや貴金属相場が落ち着きを取り戻したことに市場は安堵。ただ、前日にナスダックが大幅下落したことは嫌気されている。



香港株は続落、中国政府が通信サービスに対して付加価値税（VAT）を6%から9%に引き上げたことが懸念されている。インターネット業界にも同様の措置が講じられるとの見方から、テンセントホールディングスやレノボ、快手科技、アリババ、ネットイース、JDドットコムなどハイテク関連がきょうも大幅安となっている。



宝飾品製販大手の周大福珠宝は1.9%高。中国の高級ブランド市場に回復の兆しが見られる。金価格の上昇により中国国内では金の現物を購入する人が増えているもよう。指輪やネックレスなどを買い、資産として保有する若者が増加。



上海市場でもハイテクや通信サービス関連が軒並み下落している。一方、春節大型連休に伴う消費拡大期待から生活必需品やホテル、レジャー、レストラン、アパレルなど消費者サービス関連は総じて上昇している。中国東方航空や中国南方航空、中国国際航空、春秋航空、海南航空控股、上海吉祥航空など航空株は大幅高。



韓国株は大幅続伸し史上最高値をつけている。



豪州株は堅調、豪中銀の追加利上げ観測が高まっているが貴金属価格の上昇が好感されている。

外部サイト