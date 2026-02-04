TBS・安住紳一郎アナ、生放送で驚き「ものすごいけんか売ってるのかと思っちゃったよ」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、4日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。「けんか売ってんのかと思っちゃったよ」と驚くシーンを見せた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
時刻を知らせるシマエナガのぬいぐるみが小屋から飛び出し、「7時29分、7時29分！あーずみー」と安住アナに声をかけ、「今日は西の日。西を向くと幸運に巡り会えるらしいよ！」と伝えた。
安住アナは「2月4日だから、西か。ああそう」と納得。シマエナガは「この方角に、おいしいもの落ちてないかなぁ〜」とかわいらしくつぶやいた。普段は正面を向いて小屋から登場するが、この日は、安住アナが立つ“西”の方角を向いているようだ。
ここで安住アナは「それでこっちを向いているのね。ものすごいけんか売ってるのかと思っちゃったよ。ねえ、仲良くやりましょうよ。ねえ」と声かけ。「西ね、こっちだ！」と自身も西の方角を向いて、「それではお天気です！」とカメラから目線を外したまま伝えると、スタジオからは笑いが起こっていた。
