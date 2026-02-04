「STARTO ENTERTAINMENT」は3日、同社のリーガル公式Xなどで、「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」でのチケット転売等の違法行為について声明を発表し、注意喚起しました。

【映像】STARTO社の注意喚起

同社は「ファンの皆さまへのお願い」とした文書を投稿。1月29日〜2月1日に横浜アリーナでジュニアが出演して行われた「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」で、多数のチケットの不正転売、および、入場後の座席の交換行為が確認されたと伝えました。

さらに「2月1日に行われた最終公演では、会場の一部エリアで実施していた本人確認の対応現場において100名以上の方々がイベント主催者の指示に従わずに本人確認手続きを強行的に振り切るという事態が発生いたしました」と公表しました。

同社は「チケットの不正転売行為、今回確認されている転売チケットでコンサート会場に入場する行為、入場後の座席の交換行為、およびコンサート会場において主催者の指示に従わずに認められていないエリアに立ち入る行為は、いずれも損害賠償請求や刑事罰の対象ともなりうる重大な違法行為です」と説明。「このような違法行為は、行為者本人の将来に取り返しのつかない深刻な影響を及ぼしうるものであるうえ、ルールを守って応援してくださっている多くのファンの皆さまの大切な時間や気持ちを損なう行為です」と伝え、4点の注意事項を記載し注意喚起を促しました。

最後は「ファンの皆さまにおかれましては、ご自身の将来とタレントの活動を守るためにも、ルールを守りながら引き続き温かいご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。（『ABEMA NEWS』より）