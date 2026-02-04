三菱重工業<7011.T>が売り物をこなし、プラス圏で推移している。同社は４日、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９．２％増の３兆３２６９億７６００万円、最終利益は同２２．６％増の２１０９億９６００万円だった。通期の売上高予想は据え置いた一方、受注高の予想は従来の見通しから６０００億円増額して６兆７０００億円（前期比４．６％増）、最終利益予想は３００億円増額して２６００億円（同５．９％増）に引き上げた。発表直後に株価は瞬間的に軟化したものの、下値を探る姿勢は限られ持ち直した。エナジー部門でのガスタービン・コンバインドサイクル（ＧＴＣＣ）やプラント・インフラ部門でのエンジニアリングの受注見通しを引き上げた。プラント・インフラ部門ではエンジニアリングと製鉄機械の利益予想を上方修正している。４～１２月期の受注高は５兆２９１億円（前年同期比１２．６％増）。受注残高は前年度末から２兆１１１億円増加の１２兆２４７４億円となった。



出所：MINKABU PRESS