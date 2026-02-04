株式会社ロモジャパンは2月4日（水）、レンズ付きフィルム「Simple Use Reloadable Film Camera LomoChrome Classicolor」を発売した。価格は3,380円。

シリーズ最新の35mmカラーネガフィルム「LomoChrome Classicolor」（27枚撮り、2025年10月発売）を装填したモデル。赤をポップに、緑と青をクリアに、また肌色を自然に描写できるため幅広いシーンで活用できるとしている。

Simple Useシリーズはレンズ付きフィルムではあるが、フィルムの再装填にも対応する。

同シリーズのモデルはすでに、Color Negative、Metropolis,、Purple、Turquoise、Black ＆ Whiteの5タイプがラインアップされている。

別売りのオプションとして防水ケースも用意。価格は2,780円。

サンプルフォト（ロモジャパン提供）

サンプルフォト（ロモジャパン提供）

サンプルフォト（ロモジャパン提供）

サンプルフォト（ロモジャパン提供）

使用フィルム：35mm（再装填可） レンズ焦点距離：31mm シャッタースピード：1/120秒（固定） 絞り：F9（固定） 撮影距離：1m～無限遠 フラッシュ：内蔵フラッシュ(長押しで起動、再チャージ時間約15秒) 電池：単三電池1本（内蔵） 外形寸法：115×60×33mm