地区首位キープへの重要なピースとなるのでしょうか。



レバンガ北海道は4日、アメリカ国籍のジョシュア・スミス選手(33)と契約したことを発表しました。

スミス選手は2017-18シーズンからBリーグで活躍。138キロの体格を生かしたリバウンドやゴール下の攻撃力で存在感を示してきました。



レバンガはキャプテンのケビン・ジョーンズ選手が、1月25日(日)宇都宮ブレックス戦GAME2で左手親指を骨折し負傷者リスト入り。その穴をスミス選手が埋めることになります。





スミス選手は今週末に行われる西地区3位・シーホース三河との試合にエントリー予定で、早速の活躍が期待されます。



ジョシュア・スミス / Joshua Smith

プロフィール

【背番号】 24

【ポジション】 C

【身長/体重】 210cm / 138kg

【生年月日】 1992年5月14日

【リーグ登録国籍】 アメリカ合衆国

【出身地】 アメリカ合衆国

【出身校】 ジョージタウン大学



経歴

2015-17：Rio Grande Valley Vipers（NBA D-League）

2017 ：Talk N Text Ka Tropa（フィリピン）

2017-18：京都ハンナリーズ

2018 ：Talk N Text Ka Tropa（フィリピン）

2018-23：富山グラウジーズ

2023-24：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2024-25：ライジングゼファーフクオカ

2025-26：大阪エヴェッサ

2026.2-：レバンガ北海道

----------------------------------------------

■#24 ジョシュア・スミス選手 コメント



“I’m thankful to be able to come to a great team and I’m here to help

out this team.

I’m really excited to play in front of the fans as Hokkaido has some of

the best fans in the B.League.”



「この素晴らしいチームに参加できることに感謝しており、チームを助けることができればと思っています。

北海道のファンはBリーグの中でも最高のファンだと思いますので、そのファンの皆さんの前でプレーできることに興奮しています。」

----------------------------------------------

■桜井良太GM コメント



「このたび、ジョシュア・スミス選手と契約を締結いたしました。

インサイドでの圧倒的な存在感を発揮してもらいながら、特にリバウンドの面での活躍を期待しています。

スコアリング能力はもちろんですが、パスがとても上手い選手でもあるので、彼にディフェンスが寄った際のアシストのパスにも注目していただければと思います。

持ち前の明るさでチームを盛り上げ、チームを助けてくれるはずですので、スミス選手にたくさんの声援をよろしくお願いいたします！」

----------------------------------------------

