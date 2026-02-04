＜開店から閉店まで行列の秘密を徹底取材＞

人気店の開店から閉店まで密着してお得な新事実を続々発見！

今回は2023年にオープンした群馬県にある「道の駅まえばし赤城」へ

【出演者】

秋元真夏

北斗 晶

鬼越トマホーク

【今回訪れた場所】

●道の駅まえばし赤城(群馬県前橋市)

営業時間／8:00〜22:00（各テナントにより営業時間が異なります）

[Akagi FarmLife]

営業時間／9:00〜21:00

・ブロッコリー 213円

・まえばしバナナ 475円（１本）

・原木しいたけ 1,080円

・絹シフォン カット（プレーン） 300円

・絹シフォン カット（まえばしバナナ味） 380円

・まえばしバナナ絹シフォンサンド 780円

[前橋赤城鮮魚センター]

営業時間／10:00〜19:00 (繫忙期などは変更あり)

※魚の値段は仕入れ状況により異なります

・純生本鮪 1,944円

・さかなのナゲット 518円

・海鮮ばくだん（甘エビ） 1,058円

・赤城山盛り丼 1,620円

・豪華三色丼（土日祝限定） 2,138円

・赤城ギガ盛り丼 3,500円（３月末まで）

・個包装寿司 54円〜

[地産地消食堂アカギメシ]

営業時間／10:00〜18:30

・やまと豚の豚丼 1,070円

・赤城牛のローストビーフ丼 1,320円

[前橋・赤城らーめん翔鶴]

営業時間／平日10:00〜18:30、休日9:30〜18:30

定休日：月曜

・特製醤油らーめん 1,150円

・赤城牛のローストビーフ丼 1,320円

・前橋赤城わいわいプレート 3,000円（３月末まで）

[Hütte Hayashi Restaur]

営業時間／平日11:00〜17:00

土日8:00〜10:00、11:00〜17:00（食事15:00まで）

・サラダバー 880円

・福豚メンチかつ 200円

[ベーカリーズキッチン オハナ]

営業時間／9:00〜18:00

定休日／月曜

・ごぼうサンド 388円

・ねぎみそフランス 345円

・塩堅焼きバター 145円

[ふるしゅ]

営業時間／平日10:00〜17:00、土日祝10:00〜18:00

定休日／火曜

・コールドプレスジュース オレンジ 1,300円

・コールドプレスジュース レッド 1,400円（土日祝のみ）

・コールドプレスジュース グリーン 1,300円

[わぬき屋]

営業時間／平日10:00〜17:30

土日祝10:00〜18:00

・焼きまんじゅう 300円

[The Butter Baum]

営業時間／10:00〜17:30

・ザ・バター・バーム リッチソフト 1,850円

・ザ・バター・バーム ハード 1,850円

・食べ比べバームクーヘン 450円

[まえばし赤城の湯]

営業時間／9:00〜22:00

・大人料金：平日600円、休日700円

・子供料金（小学生以下）：平日300円、休日350円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは道の駅公式HPをご確認ください。

