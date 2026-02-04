２月４日（水）のヒルナンデス！★開店から閉店まで人気スポットを徹底調査★国民意識調査ビンゴ
＜開店から閉店まで行列の秘密を徹底取材＞
人気店の開店から閉店まで密着してお得な新事実を続々発見！
今回は2023年にオープンした群馬県にある「道の駅まえばし赤城」へ
【出演者】
秋元真夏
北斗 晶
鬼越トマホーク
【今回訪れた場所】
●道の駅まえばし赤城(群馬県前橋市)
営業時間／8:00〜22:00（各テナントにより営業時間が異なります）
[Akagi FarmLife]
営業時間／9:00〜21:00
・ブロッコリー 213円
・まえばしバナナ 475円（１本）
・原木しいたけ 1,080円
・絹シフォン カット（プレーン） 300円
・絹シフォン カット（まえばしバナナ味） 380円
・まえばしバナナ絹シフォンサンド 780円
[前橋赤城鮮魚センター]
営業時間／10:00〜19:00 (繫忙期などは変更あり)
※魚の値段は仕入れ状況により異なります
・純生本鮪 1,944円
・さかなのナゲット 518円
・海鮮ばくだん（甘エビ） 1,058円
・赤城山盛り丼 1,620円
・豪華三色丼（土日祝限定） 2,138円
・赤城ギガ盛り丼 3,500円（３月末まで）
・個包装寿司 54円〜
[地産地消食堂アカギメシ]
営業時間／10:00〜18:30
・やまと豚の豚丼 1,070円
・赤城牛のローストビーフ丼 1,320円
[前橋・赤城らーめん翔鶴]
営業時間／平日10:00〜18:30、休日9:30〜18:30
定休日：月曜
・特製醤油らーめん 1,150円
・赤城牛のローストビーフ丼 1,320円
・前橋赤城わいわいプレート 3,000円（３月末まで）
[Hütte Hayashi Restaur]
営業時間／平日11:00〜17:00
土日8:00〜10:00、11:00〜17:00（食事15:00まで）
・サラダバー 880円
・福豚メンチかつ 200円
[ベーカリーズキッチン オハナ]
営業時間／9:00〜18:00
定休日／月曜
・ごぼうサンド 388円
・ねぎみそフランス 345円
・塩堅焼きバター 145円
[ふるしゅ]
営業時間／平日10:00〜17:00、土日祝10:00〜18:00
定休日／火曜
・コールドプレスジュース オレンジ 1,300円
・コールドプレスジュース レッド 1,400円（土日祝のみ）
・コールドプレスジュース グリーン 1,300円
[わぬき屋]
営業時間／平日10:00〜17:30
土日祝10:00〜18:00
・焼きまんじゅう 300円
[The Butter Baum]
営業時間／10:00〜17:30
・ザ・バター・バーム リッチソフト 1,850円
・ザ・バター・バーム ハード 1,850円
・食べ比べバームクーヘン 450円
[まえばし赤城の湯]
営業時間／9:00〜22:00
・大人料金：平日600円、休日700円
・子供料金（小学生以下）：平日300円、休日350円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは道の駅公式HPをご確認ください。
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
名前に『西』が入る芸能人
１位 西田敏行
２位 西川きよし
３位 西野カナ
４位 西川貴教
５位 西島秀俊
６位 西野七瀬
７位 西田ひかる
８位 大西流星（なにわ男子）
９位 原西孝幸（FUJIWARA）