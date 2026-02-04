＜開店から閉店まで行列の秘密を徹底取材＞
人気店の開店から閉店まで密着してお得な新事実を続々発見！
今回は2023年にオープンした群馬県にある「道の駅まえばし赤城」へ

【出演者】
秋元真夏
北斗 晶
鬼越トマホーク

【今回訪れた場所】
●道の駅まえばし赤城(群馬県前橋市) 
営業時間／8:00〜22:00（各テナントにより営業時間が異なります） 
[Akagi　FarmLife]
営業時間／9:00〜21:00 
・ブロッコリー　213円
・まえばしバナナ　　475円（１本）
・原木しいたけ　　1,080円
・絹シフォン カット（プレーン）　300円
・絹シフォン カット（まえばしバナナ味）　380円
・まえばしバナナ絹シフォンサンド　780円
[前橋赤城鮮魚センター]
営業時間／10:00〜19:00 (繫忙期などは変更あり)
※魚の値段は仕入れ状況により異なります
・純生本鮪 　　　1,944円
・さかなのナゲット　518円
・海鮮ばくだん（甘エビ）　1,058円
・赤城山盛り丼　　1,620円
・豪華三色丼（土日祝限定） 　　2,138円
・赤城ギガ盛り丼 　　　3,500円（３月末まで）
・個包装寿司 　　54円〜
[地産地消食堂アカギメシ]
営業時間／10:00〜18:30 
・やまと豚の豚丼　　　1,070円
・赤城牛のローストビーフ丼　　　1,320円
[前橋・赤城らーめん翔鶴]
営業時間／平日10:00〜18:30、休日9:30〜18:30 
定休日：月曜
・特製醤油らーめん　　1,150円
・赤城牛のローストビーフ丼　　　　1,320円
・前橋赤城わいわいプレート　　　3,000円（３月末まで）
[Hütte Hayashi Restaur]
営業時間／平日11:00〜17:00
　　　　　土日8:00〜10:00、11:00〜17:00（食事15:00まで） 
・サラダバー　　　880円
・福豚メンチかつ　　　200円
[ベーカリーズキッチン オハナ]
営業時間／9:00〜18:00
定休日／月曜 
・ごぼうサンド　　388円
・ねぎみそフランス　　345円
・塩堅焼きバター　　145円
[ふるしゅ]
営業時間／平日10:00〜17:00、土日祝10:00〜18:00
定休日／火曜
・コールドプレスジュース　オレンジ　　1,300円
・コールドプレスジュース　レッド　　　  1,400円（土日祝のみ）
・コールドプレスジュース　グリーン　　　1,300円
[わぬき屋]
営業時間／平日10:00〜17:30
　　　　　土日祝10:00〜18:00
・焼きまんじゅう　　300円
[The Butter Baum]
営業時間／10:00〜17:30
・ザ・バター・バーム　リッチソフト　　1,850円
・ザ・バター・バーム　ハード　　　　 1,850円
・食べ比べバームクーヘン 　　　450円
[まえばし赤城の湯]
営業時間／9:00〜22:00
・大人料金：平日600円、休日700円
・子供料金（小学生以下）：平日300円、休日350円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは道の駅公式HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

名前に『西』が入る芸能人
１位　西田敏行
２位　西川きよし
３位　西野カナ
４位　西川貴教
５位　西島秀俊
６位　西野七瀬
７位　西田ひかる
８位　大西流星（なにわ男子）
９位　原西孝幸（FUJIWARA）

 