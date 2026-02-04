男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）と、元SKE48でタレントの松井珠理奈（28）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。とある1人のファンに感謝を伝えた。

約3年間の交際を経て、先月7日に結婚を発表した2人。交際中ピンチになったエピソードとして、辻本は自身の握手会での出来事を回想。握手を終えたファンからスッと手のひらを見せられ、そこには「珠理奈と付き合ってるでしょ」と書かれていた。

そのため辻本は「びっくりしちゃって、予想もしてなかった」と一瞬固まったものの、なんとか「僕の口からは言えない」「誰にも言わないでね」と伝えたという。

それから2年後となる先月に結婚を発表したところ、辻本のSNSに「あの時の者です」と連絡が。「あれからずっと続いてるか心配だったけど、無事ゴールインして良かったです」というものだった。

辻本は「たぶん誰かに言ってるんだろうなって覚悟はしてた」と打ち明けたが、当時その話を聞いていたという松井は「それはもうバレバレじゃん」と振り返った。

しかしそのファンの対応について、松井は「怖いって言う印象より、逆にまわりのファンの方に聞こえないように、書いてきてくれた優しさなのかな」と想像。「その方が最後まで言わないでいてくれたので、凄い素敵な方だなって感謝してます」と語っていた。