3つの材料で作る“簡単トリュフチョコ”…チョコスイーツでグルメ対決 今夜放送『激突メシあがれ』
きょう4日放送のNHK大阪放送局制作『激突メシあがれ』（毎週水曜 後7：57〜／総合・全国）では、チョコスイーツで対決する。
【番組カット】おいしそうに食べるゲストのドランクドラゴン・塚地武雅
番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こだわりまくって作る極上のメシが登場する。
今回のテーマは甘い香りに心ときめく“チョコスイーツ”。家で作れるとは思えないレベルの美しいボンボンショコラ、本業である研究職の経験を生かした科学者のショコラテリーヌ、そして家族手作りの干し柿を使ったテリーヌなどなど、チョコの魅力にとりつかれた3人が想像を超えたチョコスイーツを作り出す。
そして、たった3つの材料で作れるプロ直伝「簡単トリュフチョコの作り方」も紹介する。
