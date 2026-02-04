2月2日、9人組アイドルグループ「Snow Man」が、音楽番組『CDTV! ライブ! ライブ!』（TBS系）に出演した。この日は7人での歌唱となったが、メンバーは“不安ムード”を打ち消す姿を見せたようだ。

Snow Manは『カリスマックス』と、2日にデジタルリリースした新曲『STARS』の2曲を披露したが、7人だったのには理由がある。

「目黒蓮さんは、ディズニープラスで配信される海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、グループから一時的に離脱することを発表しています。そして目黒さんに加えて、佐久間大介さんが体調不良で収録を欠席したため、2人を欠いた状態での出演になったのです。佐久間さんは2日のXで、現在は体調も回復していることを明かしましたが、不安を抱く向きもあったようです」（スポーツ紙記者）

7人は番組トップバッターで出演し、『カリスマックス』を披露した。放送後のXでは、

《寂しいなんて1ミリも思わせない パフォーマンス楽しかった》

《7人って大丈夫?と思ってたけど、すごいなあ。面白いし、かっこいいし、攻めてるね》

《節分ver.衣装ありがとねー!めめさくのパートをさらっとカバーしてくれるメンバーたち愛してる》

など、称賛する声が聞かれた。とりわけ、着用していた衣装に注目が集まった。

「放送翌日の3日が節分だったため、7人は節分バージョンのコスプレをしていました。渡辺翔太さんは桃太郎に扮し、はちまきと陣羽織を身に着け、ほかの6人はパンツやベストなどに鬼らしいトラ柄模様が入っていたのです。

角をつけたメンバーもおり、巧みなパフォーマンスのなかにも遊び心が感じられました。“奇抜コスプレ”で振り切ったメンバーの姿を見て、7人体制の不安ムードが吹き飛んだファンも多かったのでしょう」（芸能担当記者）

また、2人の不在に合わせて、歌割りや立ち位置など変更になる部分もあった。

「深澤辰哉さんが、目黒さんのパートを担当する場面がありました。これまで、深澤さんはSnow Manの楽曲で、ほかのメンバーに比べて歌うパートが少ないことが指摘されていましたが、今回は目黒さんの不在をみごとにカバーしていたのです。

Snow Manのリーダーは岩本照（ひかる）さんですが、深澤さんは振りつけを覚えるのが早く、全体を俯瞰できるため、『影のリーダー』ともいわれています。バラエティ番組では、ほかのメンバーからいじられることも多いですが、この日の深澤さんには、Xでも《カバーしてくれてありがと》など、多くのファンから感謝が集まっており、頼もしく映ったようです」（同前）

急な変更に対応できるのも、“カリスマ”ゆえか。