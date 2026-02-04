マーティン・キャンベル監督×エヴァ・グリーン『ダーティ・エンジェルズ』4.10公開決定！ ポスター＆予告解禁
『007／カジノ・ロワイヤル』のマーティン・キャンベル監督×エヴァ・グリーンが再びタッグを組んで贈るアクション映画『DIRTY ANGELS（原題）』が、邦題を『ダーティ・エンジェルズ』として4月10日より公開されることが決定。予告映像とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】女性だけのスペシャルチームが敵だらけのアフガニスタンで人命救助！ 『ダーティ・エンジェルズ』予告
本作は、ISISやタリバンといった敵だらけの地で、女性だけの傭兵部隊が救出作戦に挑む姿を描くアクション・エンターテインメント。
監督は『007／ゴールデンアイ』をはじめ、『マスク・オブ・ゾロ』『ザ・フォーリナー／復讐者』など数々のヒット作を手がけてきたアクション映画界の名匠マーティン・キャンベル。長年培ってきたアクション演出の手腕を活かしつつ、激しい戦闘シーンと静かな心理描写を対比させ、物語に奥行きを与える。
主演は『007／カジノ・ロワイヤル』以来、キャンベル監督とは2度目のタッグとなるエヴァ・グリーン。過去に囚われながら心に強い決意を抱く女性兵士を、圧倒的な演技力で熱演する。そのほかの女性傭兵部隊には、『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』でアカデミー賞にノミネートされたマリア・バカローヴァ、『ジョン・ウィック：チャプター２』のルビー・ローズ、『DOGMAN ドッグマン』のジョージョー・T・ギッブスなど多彩なキャストがそろった。
米軍のアフガニスタン撤退後も混乱が続く中東地域。ISIS武装勢力がパキスタンの学校を襲撃し、元アフガン政府関係者や米国外交官の子女である少女たちを誘拐する。首謀者は、かつてアメリカの女性兵士ジェイク（エヴァ・グリーン）の前に立ちはだかった男、ISISの指導者アミールだった。
ジェイクは、少女たちを救うため、そしてかつての因縁に決着をつけるため、極秘救出作戦への参加を決意。作戦のために集められたのは、それぞれ異なる専門能力を持つ女性傭兵部隊。彼女たちは国際医療支援団体を装い、危険な国境を越えてアフガニスタンへの潜入を試みる。ISISとタリバン、敵だらけの地での過酷な戦いを強いられた“汚れた天使たち”は、少女たちを無事に救うことができるのか？
予告映像には、エヴァ・グリーン演じるジェイクをリーダとして、メカニック（整備士）、ギーク（技術者）、シューター（狙撃手）、メディック（衛生兵）、ボム（爆弾）というそれぞれの能力に並外れた才能を持つ女性だけのスペシャルチームが結成され、360度敵だらけのアフガニスタンで命がけの人命救助に挑む様子を収録。
目の前で仲間たちをISISに殺されたトラウマを抱えながら、「誰も見捨てない」という使命を胸に、再び過酷な戦地に降り立ったジェイク。ヘリコプター、車、人までもが当たり前のように吹き飛ばされ、ISISのみならずタリバン兵までもが襲い掛かってくる地獄の中、女性傭兵たちが勇敢に戦う姿が、迫力たっぷりに描かれている。
ポスタービジュアルは、「天使たちは、再び地獄に舞い降りた」というキャッチコピーと共に、主人公ジェイク（エヴァ）が銃を手に立つ姿を収めたもの。彼女の殺気あふれる佇まいに目が奪われるビジュアルとなっている。
映画『ダーティ・エンジェルズ』は4月10日より全国公開。
