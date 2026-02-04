「今日好き」2児の母・重川茉弥「22歳の生誕祭」胸元大胆ドレス姿披露「ドキッとした」「ビジュ最高」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が2月2日、自身のInstagramを更新。胸元が大胆に開いたドレス姿を公開した。
【写真】「今日好き」2児の母「ドキッとした」ファン衝撃の胸元ざっくりドレス姿
重川は「22歳の生誕祭 ありがとうございました」とつづり、白のドレス姿を披露。頭にはティアラをつけた巻き髪スタイルで、胸元がザックリと開いた白のミニスカートドレスを身に着けており、美しいスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「誕生日おめでとう」「ドキッとした」「世界一可愛い」「ビジュ最高」などといった反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
◆重川茉弥、胸元ざっくりドレス公開
◆重川茉弥のドレス姿が話題
