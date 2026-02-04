『再会』“圭介”瀬戸康史、元妻“万季子”井上真央へのキスにツッコミ続々「既婚者なのに」「不倫ですから!!」
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が3日に放送され、圭介（瀬戸康史）が、元妻・万季子（井上）とキスする姿が描かれると、ネット上には「既婚者なのに」「元夫婦でも不倫ですから!!」「最低ｗｗｗ」などの声が相次いだ。
【写真】井上真央演じる圭介（瀬戸康史）の元妻・万季子
スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と23年前の現金輸送車強盗事件でこつ然と消えた殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。2つが同一のものである上に、和雄の遺体の第一発見者が飛奈淳一（竹内）、岩本万季子、清原圭介、佐久間直人（渡辺大知）という同級生4人だったと突き止めた刑事・南良理香子（江口のりこ）は、両事件がつながっていると確信する。
一方、淳一は23年前に同級生たちとともに拳銃を埋めた事実をひた隠しにしながら、店長殺人事件の捜査を続行。事件前夜に、圭介の車と男の姿が埋没場所付近で目撃されていたことを知る。
ある日、圭介は万季子の自宅へ。息子・正樹（三浦綺羅）も交えて久しぶりに3人で夕飯の食卓を囲む。そこで圭介は、淳一が正樹とキャッチボールをして遊んでいたことを告げられ動揺する。
食事を終えて正樹が眠ると、圭介と万季子は2人でワインを飲むことに。そこでうっかりグラスを倒してしまう万季子。こぼれたワインを拭いていた圭介と万季子だったが、互いの顔が近付くと不意に目が合う。そして圭介は万季子の隣に座り直すと、そのままキスをするのだった。
すでに再婚し、現在の妻は妊娠中の圭介。その事実を内緒にしている彼が元妻・万季子と口付けを交わすと、ネット上には「圭介、それはダメだろー!!」「既婚者なのになにやってんのよ」「元夫婦でも不倫ですから!!」「妻の妊娠中に浮気とか最低ｗｗｗ」「圭介は既婚であること言ってないからガチやばいよ」といったツッコミが集まっていた。
