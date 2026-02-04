飯豊まりえ、まっすぐ美脚際立つ全身ショットが話題「骨格から憧れ」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の飯豊まりえが2月3日、自身のInstagramを更新。イタリアのラグジュアリーブランド「TOD’S（トッズ）」を着こなした全身ショットに反響が集まっている。
【写真】28歳モデル「骨格から憧れ」まっすぐ美脚際立つミニ丈姿
飯豊は、自身が起用された「トッズ フレンズ」の「2026年プレスプリング コレクション」のビジュアルを、同ブランドのアカウントと共同投稿。茶色のオーバーサイズのアウターにショート丈のボトムス、黒のシューズを合わせ、アウターの下のボトムスからは、スラリと伸びた脚が際立っている。
この投稿に「目力が最高」「脚まっすぐで羨ましい」「美しすぎる」「骨格から憧れ」「スタイル最高」「可愛い」「めちゃ似合ってる」などと話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
