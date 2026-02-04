「スポーツでチャレンジ精神ほど立派なものはないと思っていたが、そうではなかった。4回のオリンピック（五輪）出場を通じて愛と和合、人類愛ほど重要なものはないということに気づいた。お互いを尊重して愛してほしい」。

冬季・夏季五輪の名物でありスポーツ界の有名人「トンガの筋肉マン」ピタ・タウファトファ（42）が自身の4回目の五輪を控え、中央日報を通じて韓国ファンに伝えたメッセージだ。タウファトファは「平昌（ピョンチャン）冬季五輪を終えて韓牛の焼き肉を食べたのがすでに8年前」とし「一生忘れることのできない味だった。歳月が流れるのは本当に早い」とあいさつした。タウファトファは2018平昌冬季五輪をはじめ3回の五輪開会式で上半身裸で登場に、世界的に話題になった。2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪では開会式で五輪旗の旗手を務める。大会組織委員会は2日（日本時間）、タウファトファをはじめ開会式の五輪旗旗手10人を選定したと発表した。

「五輪の意義は勝利でなく参加にあり、重要なのは成功でなく努力だ」。五輪の創始者ピエール・ド・クーベルタン男爵が説明した五輪精神だ。タウファトファは五輪精神を完全に具現した人物だった。人口10万人の南太平洋の小さな島国トンガ出身のタウファトファはテコンドー選手として出場した2016リオデジャネイロ夏季五輪の開会式で上半身裸の姿でトンガの旗手として入場し、世界の人々の耳目を集中させた。

その後、クロスカントリースキー選手として2018平昌冬季五輪の出場権を獲得し、開会式でまた上半身を露出したトンガの伝統衣装トゥペヌを着て開会式の旗手として登場した。身長190センチ、重90キロの大きな体にココナッツオイルを塗った筋肉質のスタイルを見せた。当時、英デイリーメールは「タウファトファが体に塗った油は鶏を丸ごと揚げても余るほどの量」と描写した。韓国国内ファンは「トンガの筋肉男」、海外では「上半身裸のトンガ人」として有名になった。当時、タウファトファは開会式を控えて「寒さのため今回は脱がない」と話していたが、開会式の当日、マイナス8度の平昌の酷寒の中でも「サプライズショー」を見せた。

テコンドー選手として出場した2020東京夏季五輪の開会式でも変わりのない筋肉を見せながら旗手を務めた。タウファトファは2022北京冬季五輪も出場しようとしたが、トンガの海底火山爆発被害のため実現しなかった。2024パリ夏季五輪ではテコンドーとカヌーの種目に挑戦し、予選で敗退した。タウファトファは大会を控えて世界ファンから寄付を受けて練習費を調達した。平昌大会を控えて一度もスキーをしたことがなく、最初は10歳の子どもたちとスキーを習った。

「挑戦をやめるな」と口癖のように話していたタウファトファが挑戦よりも重要な価値があることを知ったのは2022年北京冬季五輪の時だ。大会直前にトンガでは大規模な海底火山爆発が発生した。首都ヌクアロファから北に65キロ離れたハアパイ島近隣で噴き出した火山灰は直径300キロまで広がった。火山灰と停電で昼も夜のように暗くなった。オーストラリアで練習中だったタウファトファはトンガの通信が途絶えたことで家族と連絡を取るのに苦労した。

タウファトファは五輪への挑戦をやめた。当時、タウファトファは中央日報に「私は危険な状況を免れたが、それは重要なことではない。今この瞬間、私の使命はただ一つだ。手段を問わずトンガの状況を全世界の人々に知らせること」とし、五輪を通じて自身の限界に挑戦することより重要なことは家族と祖国のために愛を実践することだと告白した。タウファトファは「韓国をはじめとするアジア国家も困難に直面したトンガに背を向けないでほしい」と訴えた。

3回の五輪を経て成熟したタウファトファは4回目となる五輪の舞台を踏む。タウファトファは7日、伊ミラノ・サンシーロ五輪スタジアムで開催される開会式で「マラソンの伝説」エリウド・キプチョゲ（ケニア）、難民チーム歴代初五輪メダリストのシンディ・ヌガンバ、人道主義活動をしたフィリッポ・グランディ、ニコロ・ゴボニ（以上イタリア）、マリヤム・ブカール・ハッサン（ナイジェリア）、五輪でメダル6個を獲得した体操選手レベカ・アンドラデ（ブラジル）、核軍縮活動をした秋葉忠利・前広島市長（日本）と五輪旗を持って入場する。イタリア初のクロスカントリースキー五輪チャンピオンのフランコ・ノネス、伊ショートトラック代表マルティナ・バルチェピナもコルティナダンペッツォで五輪旗の旗手として登場する。