韓国総合株価指数（KOSPI）が4日、機関投資家と個人の買い越しに支えられ、取引時間中に5330を突破し、史上最高値を更新した。

KOSPIはこの日午前10時36分現在、前日比0．86％高の5333．34を示している。KOSPI指数は取引時間中に5338．08まで上昇し、先月30日に記録した最高値である5321．68を超えた。

この日のKOSPIは、前日比0．52％安の5260．71で始まった後、取引時間中に反騰に成功した。

同時刻、機関投資家と個人がそれぞれ3568億ウォンと1544億ウォンを買い越しており、外国人は5641億ウォンを売り越している。

昨夜の米国ハイテク株安の影響で、韓国半導体大型株は下落を見せている。しかし、取引開始直後に2％台半ばまで下落したサムスン電子（−0．66％）やSKハイニックス（−1．43％）は下げ幅を縮小した。

このほか、KOSPI時価総額上位10銘柄のうち、斗山エナビリティが4．93％、SKスクエアが4．03％、LGエナジーソリューションが2．43％、現代自動車が1．93％、サムスンバイオロジクスが0．57％、HD現代重工業が0．52％、ハンファエアロスペースが0．31％上昇するなど、軒並み値を上げた。

同時刻、コスダック（KOSDAQ）は前日比0．66％高となる1151．91を記録している。機関投資家のみが1048億ウォンを買い越しており、外国人と個人はそれぞれ372億ウォンと457億ウォンを売り越している。