フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が4日、自身のインスタグラムを更新。仕事現場で1歳長女を抱っこする姿を披露した。

「今日は現場同行day」と書き始め、「ギャン泣きで大変な時もあれば、大人しく遊んで待っていてくれる時も。今日は終始ご機嫌で、母はとても助かりました。サポートしてくれる周りの人たちや、寛大な現場の皆さんに感謝です」と現場での様子を明かした。

「だいぶ会話が成り立つようになり、楽しい毎日。一方で、イヤイヤ期で〇〇しない！増え、物事が進まないことにイライラしてしまうことも。忍耐力が鍛えられる時期ですね」とイヤイヤ期の苦労を語り「いつか見かけた、ギャン泣きで床に転がる我が子を静かに見つめるお母さんの気持ちが、今はよく分かります。笑」と続けた。

「そうそう、よく歩いてくれるようになった今も、抱っこ紐は結構使います！というか、本人が「これがいい！」と持ってくる。そんなに乗り心地良いのか…！母としても、一番疲れないから助かります」と抱っこひもで1歳長女を抱っこする写真も披露。「せっかく取ってもらったのに、首に入館証巻いてたの忘れてたよ…恥ずかし」と自虐していた。

フォロワーからは「すてきな写真」「可愛いお母さん」「働くお母さん」「受け入れてくださる現場の皆さんに感謝ですね」などの声が寄せられた。

鷲見は2022年1月に結婚し、24年4月に第1子を出産している。