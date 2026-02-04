LDHは4日、EXILE MAKIDAI（50）が「防災士」認証を取得したと発表した。

防災士は、特定非営利活動法人（NPO法人）日本防災士機構が認証する資格。2児の父親として日ごろから家庭内や地域社会での防災意識を持ってきたといい、「さまざまな災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指した」と初めて自ら資格取得に臨んだ。

2011年（平23）の東日本大震災の際に、EXILEは義援金や飲料水の寄付、被災地での炊き出し支援を行ったほか、復興支援ソング「Rising Sun」を発表し、印税を日本赤十字社に寄付するなど、積極的な被災地支援を行った。16年の熊本地震の際にも義援金の寄付を行うなど、LDH全体で支援を行った。

時間の経過とともに薄れる防災意識を、自身の生活に取り入れたといい、1月には家の中で電気、水道、ガスを遮断した状態を作り出す在宅避難訓練「ホームサバイバルトライアル」を実践。「自分には2歳と5歳の息子がいますが、特に子どもたちにとって暗さは怖さでもあるということが最初の気付きでした。非常用の携帯ライトはもちろん、光る玩具などの小さな明かりでも心の安定に役立つと感じました」と振り返った。

続けて「家の中のどこに何があるのかを覚えておくための整理整頓が大切だったり、子どもたちの気持ちを落ち着かせるために読み慣れた本が必要になったり、一見すると防災とは繋がらないものにも必要性を感じる機会になり、それぞれの家庭にそれぞれの備えがあるなと実感しました」と話し、「今回『ホームサバイバルトライアル』を体験したことで、子どもたちも具体的にどういう事が起きてどう危ないかをイメージできたようで、日頃よりもちゃんと話を聞いてくれたのが印象的でした」と語った。

さらに「家族や大切な存在を守るために必要な知識を身につけ災害に備えることで、変えられる未来もあると思います。防災士となった今もまだ学びの途中ですが、自分なりに役に立てていけるよう、そして微力ですが普及にも繋がるように取り組んでいきたいと思います」と意気込んだ。