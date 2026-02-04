ある日散歩へ出かけようとした飼い主さんが部屋のドアを開けると、そこにはまったく行く気が感じられないニーナちゃんとアンリちゃんの姿が。その様子が可愛らしく、大きな反響を呼びました。

その様子が「寝相おもしろすぎる」「犬生謳歌しすぎてて最高に可愛い」と評判で、7万回以上再生されています。

【動画：2匹の大型犬を散歩に連れていこうと、部屋のドアを開けたら…あからさまに『行く気がなさすぎる光景』】

散歩に行こうとした飼い主さん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『labgolna』へ投稿された、ラブラドールレトリバーの「ニーナちゃん」、ゴールデンレトリバーの「アンリちゃん」の様子です。この日飼い主さんは2匹を散歩へ連れて行こうとしたのだそう。

部屋のドアを開けると、飼い主さんの目に飛び込んできたのは、真っ暗な中ソファーで寛ぐニーナちゃんとアンリちゃんの姿でした。電気をつけてもこちらをチラリと見ただけで、起き上がる気配はなかったのだとか。

寝ている2匹へ近づいてみると…？

そこで、飼い主さんが2匹へ近づいてみると、さっきから視線を送ってくるニーナちゃんは、やはりチラリと見てくるものの起き上がる気配はなし。アンリちゃんにいたってはへそ天状態のまま微動だにしなかったといいます。

まるで「飼い主さんだけ行けば？」と言わんばかりに、動こうとしない2匹。飼い主さんが「散歩行こう」と声をかけても微動だにせず、あからさまに拒否の意思を示す2匹に、思わず笑ってしまった飼い主さんなのでした。

寒い日の散歩は苦手な2匹

ニーナちゃんとアンリちゃんの散歩拒否はこの日に限ったことではないのだそう。早く散歩に行きたいのに、寒いせいか部屋の奥から玄関まで出てきてくれないなど、手を焼くことがあるのだとか。

それでもいざ散歩へ出かけると、寄り添ってかけっこしたり、おやつ目がけてとびきりのジャンプを見せてくれたりするのだそうです。そんな風に元気に散歩する姿や、時には拒否中の可愛い姿も見られるのを、今後も楽しみにしています。

この投稿へは「ラブすぎて、ゴルすぎる」「息子に遊ぼうって言われてる時の私と似てる」「アンリちゃん、ナイスへそ天」「人間みたいで可愛すぎ」など、まったく散歩に行く気がない散歩嫌いなニーナちゃんとアンリちゃんの、あまりにもあからさまな拒否っぷりが可愛すぎると魅了された視聴者から、多くのコメントと共に2000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『labgolna』では、2匹の大型犬「ニーナちゃん」「アンリちゃん」と飼い主さんとの、何気ない日々のほのぼのとした様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「labgolna」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。