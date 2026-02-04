わんこたちと1歳の女の子の心温まる一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万回再生を突破し、「母性愛がすごい」「なんて優しいの」「感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『遊んでいる2匹の犬に割り込んだ』結果→犬が『危ない』と察して…『まさかの行動』】

わんこたちと1歳の女の子

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんの日常を紹介しています。2匹はとっても仲良し！また、一緒に暮らす1歳の女の子『ほの』ちゃんを大切にしているのだとか。

この日も、うにくんがほのちゃんにおもちゃを渡す姿が見られたといいます。ほのちゃんに「ちょうだい」と言われて、快くポトリと離したのでした。ほのちゃんにおもちゃをあげたうにくんは、温かな眼差しでほのちゃんのことを見守っていたそうです。

遊んでいる2匹の犬に割り込んだら？

しばらくして、うにくんとおからちゃんがワンプロを始めました。2匹のワンプロは豪快で、ほのちゃんが入り込めないほどです。しかし、ほのちゃんはどうしても仲間に入れてほしかった模様。2匹の間を縫うように、体をねじこもうとしたのでした。

そこで動いたのが、おからちゃん。ワンプロの途中に乱入するのは、ほのちゃんには危険と判断したのかもしれません。「危ないよ」と諭すように顔を舐めて、ほのちゃんを守ったのです。おからちゃんの機転と優しさのおかげで、ほのちゃんが怪我をすることもありませんでした。

とんでもなく優しい姿にホッコリ

そのあとも2匹のワンプロは続きます。すると、ほのちゃんが再登場。クッションを振り回すおからちゃんのそばに、倒れ込むように乱入したのです。それまで大興奮だったおからちゃんは、ほのちゃんが来た途端に動きを止めたそう。そして、再び顔を舐めて「ここは危ないよ」と教えてあげたのでした。

おからちゃんは、普段から非常に子煩悩なわんこだといいます。どんなに興奮していても、絶対にほのちゃんを巻き込まない姿は母親そのもの。優しい兄姉に囲まれて、ほのちゃんも優しい子に成長することでしょうね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「全部わかって行動してますね」「完璧に言葉理解してる」「何これ！かわいいいいい！」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。