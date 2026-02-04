投開票まであと4日と迫った衆議院議員選挙。山形県の吉村美栄子知事はきょう、懸念される投票率の低下への対策と、注目される自身の支援スタンスについて話しました。

■「大雪」と「受験」重なるも投票呼びかけ 期日前投票を推奨

今回の衆院選は、県内多くの地域で例年以上の積雪となっているほか、受験シーズンとも重なっています。これによる投票率の低下が懸念される中、吉村知事は県民に対し、積極的な投票参加を呼びかけました。

「有権者が政治に参加する重要な機会であります。期日前投票もご活用いただいて大切な一票を行使していただきたいと思っています」

■悩んだ結果「2人とも頑張って」

また、注目が集まっているのが山形1区における知事の立ち位置です。 先月、吉村知事は1区に出馬している「自民党」と「中道改革連合」双方の候補者の事務所開きに出席しました。

ライバル関係にある両陣営に対しどのような立場で接しているのか問われると、知事は自身の5選目の知事選を振り返り、その理由を明かしました。その中では前回の知事選で両方から応援を受けたこと、またその恩返しとして両陣営に激励に行ったとしました。

吉村知事はこの対応について、複雑な心境を次のように話しました。

「大変悩ましかったところ。（5期目の知事選挙で）2人から応援していただいたので、2人とも頑張っていただきたいと」

それでは勝負にならないのが選挙ですが・・・あくまで「前回の恩返し」としての行動であり、双方にエールを送る形となったことを強調しました。