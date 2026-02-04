老後は地方より「東京在住」がコスパよし？ 都営住宅なら「家賃2.3万円」と格安・最低賃金「1226円」でも、意外と物価に差はない!? 高齢者こそ“東京に住むべき理由”とは

地方と東京の物価（家賃除外）を比較

「東京は何でも高い」と思われがちですが、家賃をいったん横に置くと、話は少し変わります。

総務省統計局の「消費者物価地域差指数－小売物価統計調査（構造編）2024年（令和6年）結果」によると、全国平均を100としたとき、東京都区部の「家賃を除く」指数はおおむね102～103の水準です。

次に、月々の生活費をざっくり見ます。総務省統計局「家計調査報告〔家計収支編〕2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、単身世帯の平均消費支出は月16万9547円で、うち「住居」は月2万3373円です。差し引きすると、住居を除く生活費は概算で月14万6000円になります。

ここに「東京都区部は家賃を除くと102～103」という考え方を当てはめると、14万6000円×1.02～1.03で、だいたい月15万円前後のイメージです。

地方で最も安い地域として例に挙げられがちな群馬県は、指数が96～97あたりに入るため、14万6000円×0.96～0.97で月14万円程度となります。

この差は、月に直すと約「1万円」です。つまり、家賃以外だけを比べると、東京と地方で生活費はそこまで大きく離れません。



地方・東京の家賃比較と都営住宅の家賃について

とはいえ、老後の「東京は高い」の中心は家賃です。総務省の住宅・土地統計調査（令和5年）では、東京23区の借家の家賃は平均で10万円程度、全国平均は6万円ほどとなっています。また、群馬県のように平均で5万円程度の地域もあり、東京との開きは大きいと言えます。

一方、都営住宅は公営住宅なので、家賃は収入に応じて負担が変わります。東京都の資料集によると、都営住宅の負担家賃の平均は約2万3000円、民間借家の平均家賃は約8万9600円となっており、都営住宅が低い水準にあることを示しています。

「東京で暮らしたいが家賃が不安」という人ほど、倍率が高く条件を満たす必要がありますが、都営住宅という選択肢を検討する価値があります。



東京の最低賃金と高齢者の仕事事情

住まいの次は収入です。東京都の最低賃金は、2025年10月3日の改定で時間額1226円になりました。全国平均（加重平均）は1121円で、東京は全国で最も高い水準です。

また、少子高齢化で働き手が減るなか、高齢者の働き口は広がっています。総務省統計局のまとめでは、2024年の65歳以上の就業率は25.7％で、上昇傾向が続いています。

東京のシニアの働き方については、下記の特徴があります。



職種の多様化

シニアの仕事というと、清掃や警備などを想像しがちかもしれません。しかし近年は、マンション管理、品出し、調理補助、送迎、受付、コールセンター、事務補助など幅が広がっています。



企業の受け入れ体制の変化

高齢者の採用が増えると、企業側も工夫します。例えば、重い荷物を持つ作業を減らす、立ち仕事の時間を分ける、研修を短く区切るなどです。人が集まりにくい職場ほど「続けてもらうための配慮」を考えやすいのが現実です。



公的支援の充実

東京には、シニア向けの相談窓口が複数あります。ハローワークには「シニア応援コーナー」があり、65歳以上の再就職相談に力を入れています。



まとめ

家賃を除いた物価は、東京都区部でも全国平均より少し高い程度で、地方との差は意外と小さめです。勝負が分かれるのは家賃で、民間賃貸のままだと東京は負担が重くなりやすいでしょう。

一方、都営住宅に入居できれば家賃負担は大きく下がります。さらに最低賃金が高く、短時間の仕事でも収入を作りやすい点は老後の安心材料です。東京が「コスパよし」になるかは、住まいと働き方をセットで考えることがポイントになります。



執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP