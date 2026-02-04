K-POP歌手初！“最注目新人”CORTIS、NBA1大イベントのハーフタイムショー主人公に

ボーイズグループCORTISが、K-POPアーティストとして初めて、「全米バスケットボール協会（NBA）オールスター・ウィークエンド」の代表的なイベントに出演する。

2月4日、NBAとアメリカ最大のスポーツ中継チャンネルESPNによると、CORTISは来る2月13日（現地時間）、アメリカ・カリフォルニアのザ・フォーラムで開催される「2026 ラッフルズ® NBA オールスター・セレブリティ・ゲーム」（以下、「オールスター・セレブリティ・ゲーム」）にて、ハーフタイムショーを披露する。

【写真】NBA広報に抜擢されたCORTIS

NBAとESPNは、「CORTISは『オールスター・セレブリティ・ゲーム』史上初めてハーフタイムショーを飾るK-POPアーティストだ。これに先立ち、彼らは『フレンズ・オブ・ザ・NBA』にも抜擢されており、NBAの顔としても活躍している」と紹介し、大きな期待を寄せた。

（写真＝NBA）CORTIS

「オールスター・セレブリティ・ゲーム」は、NBAのOB選手やハリウッド俳優、人気ラッパー、スポーツスターらがチームを組んで対戦するイベントだ。

「NBAオールスター・ウィークエンド」を代表するイベントの1つで、ESPNを通じてアメリカで生中継されるため、注目度が非常に高い。CORTISは、世界中のバスケットボールファンが見守るこの場所で、特別なパフォーマンスを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）